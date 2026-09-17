Palmeiras de Abel Ferreira salva-se nos penáltis rumo às 'meias' da Libertadores

O Palmeiras, comandado pelo treinador português Abel Ferreira, qualificou-se na quarta-feira para as meias-finais da Taça Libertadores em futebol, ao superar a Liga de Quito nos penáltis (4-3), após grande susto.

Depois do triunfo caseiro (1-0), na primeira mão dos 'quartos', o conjunto brasileiro chegou aos 88 minutos a vencer no Equador por 2-1, mas sofreu dois golos nos instantes finais, perdendo por 3-2 e sendo obrigado a decidir o apuramento na 'lotaria'.

Então, o herói foi o guarda-redes Carlos Miguel, que parou os pontapés do argentino Lucas Rodríguez e de Luis Segovia, este último no 10.º e último remate do desempate.

Desta forma, os campeões de 2020 e 2021, já comandados por Abel Ferreira, salvaram o dia, num jogo em que começaram muito bem, com um golo logo aos 10 minutos, de Marlon Freitas.

Os anfitriões ripostaram pouco depois, aos 15 minutos, por intermédio de Luis Segovia, mas, aos 73, Vitor Roque devolveu o comando do marcador ao Palmeiras, ao transformar uma grande penalidade.

Novamente com dois golos de vantagem na eliminatória, o conjunto de Abel Ferreira foi controlando os acontecimentos, mas tudo quase se 'desmoronou' na parte final.

Michael Estrada foi o grande protagonista dos últimos minutos, ao igualar o jogo aos 90 minutos e ao 'bisar' pouco depois, aos 90+3, forçando o desempate por penáltis, nos quais também concretizou um, mas em vão.

Nas meias-finais, o Palmeiras vai encontrar, em 13 e 20 de outubro, os compatriotas do Fluminense, que eliminaram os argentinos do Platense, com um triunfo por 2-0 em casa e uma derrota por 2-1 em Buenos Aires.