Defesas antiaéreas russas abatem 514 drones ucranianos

As defesas antiaéreas da Rússia abateram 514 drones ucranianos sobre cerca de vinte regiões, durante noite passada, anunciou o Ministério da Defesa russo.

Os veículos aéreos não tripulados foram abatidos nas regiões fronteiriças de Belgorod, Kursk e Bryansk, assim como nas regiões de Bashkiria e do Tartaristão, que se localizam 1.700 e 1.200 quilómetros da fronteira ucraniana, respetivamente.

O governador da região de Kursk, Alexander Khinshtein, declarou, por sua vez, que quase 200 drones inimigos foram neutralizados naquele território russo ao longo do dia anterior.

Além disso, as forças ucranianas atacaram Kursk com artilharia em 45 ocasiões, referiu Khinshtein nas redes sociais.

Como consequência dos ataques ocorridos na terça-feira, uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas em Kursk, apontou o governador.

A Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022 e desde então a guerra já custou centenas de milhares de vidas civis e militares aos dois países, segundo várias fontes.