Montenegro reúne-se hoje com Guterres na ONU e participa em encontros sobre oceanos e clima

O primeiro-ministro reúne-se hoje em Nova Iorque com o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, participa em encontros sobre oceanos e clima na ONU e terá encontros bilaterais com os Presidentes de Angola e Timor.

Luís Montenegro cumpre hoje em Nova Iorque o segundo de três dias de uma visita oficial aos Estados Unidos para participar na 81.ª Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), na qual discursará na quinta-feira.

Hoje, a agenda do chefe do Governo português começa com uma participação na Cimeira da Plataforma Internacional da Crimeia às 09:00 (14:00 em Lisboa), seguindo-se a reunião com o secretário-geral das Nações Unidas, o português António Guterres, que terminará em dezembro dois mandatos consecutivos de cinco anos na liderança da organização.

Guterres inaugurou na terça-feira de manhã, pela última vez, o debate anual da Assembleia Geral da ONU, ainda antes de o primeiro-ministro português ter aterrado em Nova Iorque.

"No ano em que o atual secretário-geral da ONU concluirá o seu segundo e último mandato, Luís Montenegro fez questão de que o seu primeiro compromisso no dia 23 fosse uma reunião com António Guterres, a quem o primeiro-ministro agradecerá o seu constante empenho na defesa da Carta da ONU e do multilateralismo", referiu à Lusa fonte do gabinete do chefe do Governo PSD/CDS-PP.

Depois deste encontro, Luís Montenegro participa no lançamento da plataforma Ocean Eye, devendo ser o primeiro chefe do Governo a intervir neste novo projeto europeu destinado a reforçar a observação do oceano e a melhorar o acesso a dados marinhos essenciais para a ciência, a economia e a proteção ambiental, presidido pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e pelo primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney.

Da agenda do primeiro-ministro português constam ainda vários encontros bilaterais, incluindo com os Presidentes da República de Angola, João Lourenço, e de Timor-Leste, José Ramos Horta.

Montenegro intervirá, à tarde, na iniciativa promovida pelo secretário-geral da ONU sobre Ação Climática e Transição Justa, conhecida como Cimeira do Clima.

Na quinta-feira, último dia da deslocação do chefe do Governo PSD/CDS-PP, Montenegro discursará na sessão de alto nível da 81.ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas.

Foto DR

Para Portugal, este debate da ONU acontece a poucos meses de o país voltar a sentar-se, a partir de 1 de janeiro do próximo ano, como membro não-permanente do Conselho de Segurança da ONU no biénio 2027-2028, para o qual foi eleito com a maior votação de sempre numa candidatura portuguesa àquele órgão (e, pela primeira vez, à primeira volta).

Portugal, que concorreu sob o lema "Prevenção, Parceria, Proteção", já foi membro do Conselho de Segurança nos biénios 1979-1980, 1997-1998 e 2011-2012. Sempre que se candidatou, Portugal foi eleito.

A Assembleia Geral é o órgão no qual os 193 Estados-membros da ONU se sentam em pé de igualdade e tem uma função exclusivamente representativa, mas é o Conselho de Segurança que toma decisões vinculativas em que cinco grandes potências (China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia) são membros permanentes com direito de veto.

A representação de Portugal no debate geral anual nas Nações Unidas tem alternado entre Presidente da República e primeiro-ministro.

Em 2016, 2018, 2019, 2021, 2023 e 2025 foi o anterior chefe de Estado Marcelo Rebelo de Sousa a deslocar-se a Nova Iorque, e em 2017, 2020 e 2022 a intervenção perante a Assembleia Geral coube ao anterior primeiro-ministro, António Costa, sendo esta a segunda participação de Luís Montenegro, que se estreou em 2024.