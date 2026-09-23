Jorge Palma domina capas, enquanto imigração, futebol e economia marcam a actualidade

A morte de Jorge Palma, aos 76 anos, é o principal tema comum às primeiras páginas desta quarta-feira, 23 de Setembro de 2026, com vários jornais a recuperarem a obra e o percurso de um dos mais reconhecidos autores da música portuguesa. A actualidade política e económica é marcada ainda pela imigração, pela habitação, pela educação e pelos riscos associados à conjuntura energética. No desporto, a vitória do Benfica sobre a Juventus na Champions feminina e a tensão entre os grandes ocupam grande parte das manchetes.

Na revista Sábado

O jornal Sábado destaca temas de investigação e sociedade. "As regalias mais incríveis nas empresas" abre a edição, enquanto o alegado assalto ao gabinete do Chega merece chamada de primeira página, com a Polícia Judiciária a não ter apurado sinais de invasão e a não descartar a possibilidade de encenação.

A publicação aborda também o movimento de ateus que pretendem formalizar o "desbatismo" através da apostasia na Igreja Católica e conta a história dos cunhados brasileiros que fizeram fortuna com O Boticário. O caso Rui Pinto surge igualmente em destaque, com um empresário a revelar a existência de um aparelho oculto da PJ numa escuta que considera ilegal.

No Correio da Manhã

O Correio da Manhã dá grande destaque à educação, noticiando que 160 mil alunos começaram o ano lectivo sem professor e identificando Lisboa, Setúbal, Alentejo e Algarve como as regiões mais afectadas.

Jorge Palma é homenageado através do título "O poeta das liberdades", enquanto o futebol surge com a "alta tensão" entre FC Porto e Benfica, a possibilidade de Abel Ferreira ficar disponível para o Sporting depois do Natal e a preparação da Selecção Nacional.

Na área da imigração, o jornal noticia, com base em dados da AIMA, que o número de imigrantes duplicou em quatro anos. Entre outros temas, destaca ainda a libertação de Armando Vara, o custo de 7,68 mil milhões de euros associado a um empréstimo militar e o livro do irmão de Diana que promete provocar impacto na monarquia britânica.

No Público

O Público dedica a manchete a Jorge Palma, classificando-o como "o génio que nos cantou a vida". A imigração é outro dos temas centrais, com destaque para a queda de 31% na emissão de novos títulos de residência para famílias no ano passado.

A defesa e a tecnologia também marcam a primeira página, através dos 7,5 milhões de euros do PRR destinados às secretas para um centro de dados de inteligência artificial. O último discurso de António Guterres nas Nações Unidas e a evolução das baterias aplicadas aos comboios do futuro completam os principais destaques.

No Jornal de Notícias

No Jornal de Notícias, Jorge Palma surge novamente como figura central, com a frase "A gente vai continuar". A imigração ocupa outro dos grandes espaços da primeira página, com o aumento das notificações destinadas à expulsão de estrangeiros de Portugal.

O jornal noticia ainda que incêndios com origem criminosa provocam três vezes mais área ardida e aborda o consumo de combustíveis, que continua a não dar sinais de quebra apesar dos preços. Na educação, aponta um erro na leitura de códigos QR como origem de falhas nos exames.

A selecção portuguesa também merece destaque, com os valores previstos para Jorge Jesus caso conquiste todos os títulos em disputa, enquanto o último discurso de Guterres na ONU surge associado aos alertas sobre "limpeza étnica" e "robôs assassinos".

No Diário de Notícias

O Diário de Notícias presta igualmente homenagem a Jorge Palma, apresentando-o como o "eterno viajante" que partiu, mas deixou as suas canções.

A economia e a habitação ocupam outros dos principais espaços, com o Banco de Portugal e o FMI a alertarem para os riscos associados às tecnologias e ao mercado imobiliário. Na área da imigração, o jornal destaca um relatório segundo o qual o ritmo de crescimento da população imigrante recuou 82%.

Na política e saúde, o discurso de António Guterres nas Nações Unidas e as críticas dos deputados aos resultados do SNS acompanham a promessa da ministra da Saúde de reforçar a resposta do sistema. Uma greve da administração pública é apontada como potencial motivo para o encerramento de escolas no dia 2.

No Negócios

O Negócios coloca a habitação no centro da primeira página, com a notícia de que as casas usadas na Grande Lisboa já atingem um preço médio próximo dos 400 mil euros. O jornal económico aborda também o risco de uma crise nos combustíveis, com escassez já sentida na Europa e pressão crescente sobre o preço do Jet Fuel e sobre a TAP.

A redução do IRS, com o Governo a pedir urgência ao Parlamento, é outro dos temas de destaque, juntamente com a possibilidade de greve dos bancários por falta de acordo salarial.

A conjuntura internacional surge ainda através da visita prevista de Xi Jinping a Donald Trump, com inteligência artificial, tarifas e Taiwan entre os temas em cima da mesa. O jornal aborda também os efeitos de um El Niño particularmente forte sobre os preços agrícolas.

No O Jornal Económico

O Jornal Económico abre com o alerta para o crescimento do risco de uma bolha imobiliária em Lisboa. A evolução da dívida das famílias também merece destaque, com um aumento de 10% em Julho, para o nível mais elevado desde 2008.

A crise energética ocupa igualmente espaço relevante, com a situação em França, onde 15% das bombas de combustível já registavam falta de produto. O jornal noticia ainda investimentos de 100 milhões de euros no Porto de Leixões para aumentar a capacidade de movimentação de contentores.

Na ferrovia, a CP prepara um concurso para 12 comboios de alta velocidade, convidando Alstom e Talgo. A eventual participação do Estado no negócio da REN e a guerra tarifária que envolve a Harley-Davidson completam os principais destaques.

No Record

A primeira página do Record é dominada pelas consequências do clássico FC Porto-Benfica, com as lesões de Prestianni e Bah. O avançado argentino surge condicionado devido a queixas no tornozelo esquerdo, enquanto Bah foi dispensado dos trabalhos da selecção dinamarquesa depois de sofrer novo traumatismo no ombro direito.

No futebol feminino, o Benfica ganha destaque pela vitória por 2-1 sobre a Juventus, em Turim, na Champions. O Sporting surge associado à formação de jogadores para as selecções principais e aos resultados financeiros positivos da SAD, que apresentou um lucro de 34,7 milhões de euros.

No FC Porto, Pepê é apresentado como jogador determinado a permanecer na história do clube, enquanto Jorge Jesus assume o comando da Selecção Nacional.

No O Jogo

O Jogo destaca uma entrevista a Fábio Silva, na qual o avançado aborda a saída do FC Porto e admite sentir "mágoa" pela forma como deixou o clube.

O Benfica aparece em destaque pela vitória sobre a Juventus na Champions feminina e pelo pedido de desculpas de Lenglet. No FC Porto, o jornal analisa a forma como Francesco Farioli ultrapassou a ausência de Samu.

Braga e Vitória de Guimarães também têm espaço na primeira página, enquanto o Sporting surge pelas contas da SAD, descritas como uma época de recordes.

E no A Bola

A Bola coloca o Benfica no centro da primeira página, assinalando os 20 anos do Benfica Campus, no Seixal, e a promessa de crescimento das instalações. O jornal destaca ainda a vitória do Benfica em Turim frente à Juventus, por 2-1, na Champions feminina.

No FC Porto, André Silva surge como nome adiantado na corrida pelo ataque. A selecção volta a ter Fábio Silva como protagonista, enquanto Paulo Lopo, antigo presidente do Estrela da Amadora, rejeita acusações de influência sobre a arbitragem.

O Sporting fecha os principais destaques, com os jogadores a assumirem os erros da equipa e a manifestarem apoio a Rui Borges, enquanto a SAD apresenta um lucro de 34,7 milhões de euros.