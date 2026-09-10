Impostos, crise energética e futebol dominam capas dos jornais

A descida do IRS, o impacto da inflação e das taxas de juro nos orçamentos familiares, o aumento dos preços do petróleo e do gás natural e as vitórias de Sporting e Benfica marcam as principais manchetes da imprensa desta quinta-feira. A educação, a habitação, a saúde e a actualidade política e económica completam o destaque das primeiras páginas.

A revista Visão dá prioridade a temas de sociedade, com "Como ser feliz no trabalho" em destaque. A revista aborda ainda o "estranho caso do tesouro escondido numa garagem", a procura de rumo dos socialistas, as vindimas precoces associadas às alterações climáticas e o regresso de Ruben Alves à comédia no cinema.

O Correio da Manhã abre com o impacto da descida do IRS nos salários, destacando os ganhos adicionais que deverão ser sentidos em Novembro e Dezembro, depois de a redução do imposto produzir efeitos retroactivos desde o início do ano. O jornal chama também a atenção para a pressão sobre os orçamentos das famílias provocada pela subida das taxas de juro e da inflação. No desporto, o Sporting venceu o Galatasaray por 3-1 na Liga dos Campeões, enquanto o Benfica goleou o Moreirense por 4-0. Na área económica, o jornal noticia que o empresário conhecido como "Rei dos Frangos" avalia a SAD do Benfica em 345 milhões de euros. Entre os restantes temas estão um crime na Amadora, a morte de uma mulher de 80 anos durante a celebração do aniversário do marido, a defesa de maior exigência na educação por Luís Montenegro, o projecto de abastecimento da Margem Sul a partir de Castelo de Bode, a troca de corpos no Hospital de São José e a morte de um subchefe dos Bombeiros Sapadores de Lisboa.

O Público destaca a reforma do sistema educativo, avançando que a fusão do 1.º e do 2.º ciclos vai avançar e que os docentes do ensino básico deverão dar menos aulas. Na habitação, o jornal noticia a proposta de Bruxelas para criar regras destinadas a travar o alojamento local. O Orçamento do Estado surge igualmente em evidência, com o IRS e os bónus nas pensões a retirarem margem para negociações. Na cultura, Serge Rangoni afirma que "todos os artistas querem vir a Lisboa", enquanto Síofra O'Leary considera que a União Europeia falhou na explicação dos direitos dos cidadãos. Na saúde, o jornal aborda a resistência dos tarefeiros a assinar contratos e as dificuldades provocadas pelo atraso do Governo. A "Operação Marquês" completa as principais manchetes, com a possibilidade de prescrição da corrupção relacionada com Vale do Lobo, ainda não reconhecida pela juíza.

O Jornal de Notícias coloca os pensionistas no centro da actualidade, salientando que em Dezembro poderão acumular o novo bónus, o subsídio de Natal e a reforma. O futebol ocupa igualmente grande espaço, com a vitória do Sporting por 3-1 sobre o Galatasaray e a goleada do Benfica por 4-0 frente ao Moreirense. No encontro dos encarnados, Prestianni e Schjelderup são apontados como protagonistas. O jornal noticia ainda que a morte de 93 cães em canis de Santo Tirso ficou sem culpados, as ajudas anunciadas pelo Governo para os combustíveis sem redução dos impostos e os riscos provocados pelas obras do Metro para a Escola António Sérgio, em Gaia. Uma entrevista a Mário Cláudio, que lança novo livro, completa a primeira página.

O Diário de Notícias destaca a condenação da Câmara de Lisboa ao pagamento de 463 mil euros no processo conhecido como Russiagate. Na saúde, noticia que o reforço dos quadros do SNS previsto até 2028 é inferior ao registado no ano passado. A Alemanha surge em destaque pelas declarações de Friedrich Merz, que comparou os planos de "remigração" da AfD a "limpeza étnica". O jornal aborda ainda a audição parlamentar que reforçou a discórdia entre o Governo e o Tribunal de Contas, a subida das redes sociais ao top-5 da credibilidade entre os mais jovens e a polémica em torno da fiscalidade dos combustíveis. No espaço, destaca a perspectiva de que a Terra não tem fronteiras e está unida, enquanto Joseph Weiler fala de uma "amnésia cristã" na Europa. A recuperação do Autódromo do Estoril, o lançamento do iPhone Duo, primeiro dobrável da Apple, e a estreia de "Como filmar uma criança?" completam os destaques.

O Negócios abre com a energia e a pressão crescente sobre a Europa. O jornal dá destaque à ministra das Finanças de Angola, Vera Daves de Sousa, e às suas declarações sobre a pressão do BCE, além de noticiar que o Governo prepara uma "oposição firme" a cortes no orçamento europeu. A conjuntura monetária também está em foco, com a possibilidade de Christine Lagarde voltar a subir os juros. Na área empresarial, o "Rei dos Frangos" quer 15 euros para vender acções do Benfica, enquanto advogados consideram que as empresas não precisam de "criatividade fiscal" no Orçamento do Estado para 2027. O comércio fecha os principais destaques, com a Rockport a preparar a abertura de mais seis lojas depois da queda provocada pela pandemia.

O Jornal Económico destaca a situação energética, com o petróleo acima dos 100 dólares e o gás em máximos de quatro anos. A política monetária europeia está igualmente em evidência, com a subida dos juros pelo BCE e as expectativas de nova subida em Dezembro, embora analistas coloquem essa possibilidade em dúvida. O custo do financiamento de Portugal disparou no último leilão. O jornal noticia ainda a saída de Ana Casaca da Galp para presidir à AICEP, a criação de um gigante tecnológico de 10 mil milhões de euros pela Cegid e pela Silae, a expansão internacional da Siroco a partir de Aveiro, a existência de três concorrentes ao terminal de águas profundas e a ligação a Marrocos como "seguro contra apagões". No futebol, o Benfica surge como a SAD mais valiosa em Portugal, com uma avaliação próxima dos 600 milhões de euros.

O Record abre com a vitória do Sporting sobre o Galatasaray por 3-1, classificando a entrada leonina na Champions como "implacável". Rui Borges fala de uma "reacção forte", enquanto Suárez volta a ser decisivo e Zalazar marca um grande golo de livre directo. Rafael Leão foi muito assobiado no seu regresso. O Benfica também está em destaque depois do 4-0 ao Moreirense, com Schjelderup e Prestianni a formarem a "dupla dos diabos". Marco Silva considerou ter sido uma "excelente exibição". No FC Porto, o jornal noticia empurrões no túnel envolvendo Gabri e Rúben. Na Arábia Saudita, Cristiano Ronaldo chegou aos 979 golos.

O jornal O Jogo destaca o "poder e arte" do Sporting, que venceu o Galatasaray por 3-1 numa reviravolta construída pelos golos de Catamo, Suárez e Zalazar. Rui Borges considera que "para grandes vitórias são precisas grandes equipas". O jornal dá ainda relevo aos assobios a Rafael Leão e à goleada do Benfica sobre o Moreirense, classificando-a como uma "eficácia do massacre". Marco Silva afirma que a equipa assumiu o jogo desde o primeiro minuto, enquanto o jornal aponta um penálti mal assinalado a favor dos encarnados. No FC Porto, Pietuszewski está mais perto do regresso, enquanto o clube é também analisado após o jogo com o Manchester City. O encontro entre Estrela da Amadora e Braga, a situação de Hernani no Vitória de Guimarães e a presença de 14 portugueses no campeonato saudita completam os destaques. Cristiano Ronaldo está a 21 golos dos 1000.

E o A Bola resume a noite futebolística com o título "Demonstrações de força", juntando as vitórias do Sporting e do Benfica. Zalazar é destacado pela "obra de arte" que fechou a reviravolta frente ao Galatasaray, enquanto Prestianni volta a brilhar na goleada do Benfica, desta vez ao lado de Schjelderup desde o início. O FC Porto surge associado ao regresso iminente de Pietuszewski, que promete voltar "dentro de dias". Na classificação, o FC Porto lidera com 15 pontos, seguido de Benfica e Sporting, ambos com 13. O jornal apresenta ainda os resultados europeus, incluindo as vitórias de Barcelona, Estugarda, Liverpool e Arsenal, e destaca Cristiano Ronaldo, que está a 21 golos de atingir a marca dos 1000.