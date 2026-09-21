Jorge Jesus distinguido pela Federação Portuguesa de Futebol com globo Prestígio

O selecionador português Jorge Jesus foi hoje galardoado pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) com o globo Prestígio, numa gala que condecorou o primeiro-ministro Luís Montenegro e os cinco lusos bicampeões europeus no Paris Saint-Germain, entre outros.

Na Cidade do Futebol, em Oeiras, a gala Portugal Football Globes recebeu toda a 'família' do futebol português para entregar 37 galardões num total de 14 globos, assentes em variadas conquistas portuguesas no futebol, futsal e futebol de praia.

"Somos dos melhores treinadores do mundo. Temos uma 'escola' e ideia de jogo que, hoje, os grandes treinadores estão a seguir. Nem sempre se ganha. Eu ganhei muitos títulos e tive algumas derrotas que ficam também marcadas na carreira. São 36 anos desta caminhada, que ainda não acabou. Veio agora a 'cereja' no topo do bolo, que é a seleção nacional", considerou o técnico amadorense, de 72 anos.

Através da iniciativa da pulseira com os nomes dos futebolistas e o de Diogo Jota, utilizada pela seleção portuguesa no Mundial2026 e que motivaria uma campanha solidária, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, levou consigo o globo Fundação.

"Dentro dos valores que o desporto ensina, a melhor maneira de agradecer é dizer à FPF que é preciso ter coragem para dar um prémio ao primeiro-ministro. Portugal continua a esperar, nesta nova etapa com Jorge Jesus ao leme, a conquista de um título mundial. Não foi agora, mas estes rapazes são excecionais, os melhores dos melhores. O Cristiano Ronaldo e toda a seleção são o nosso orgulho", afirmou.

Com a presença de toda a seleção principal masculina na gala, os internacionais Nuno Mendes, João Neves, Vitinha e Gonçalo Ramos, que representaram o Paris Saint-Germain no último ano, subiram a palco para levar o Globo Estrelas do Ano.

O diretor desportivo do clube francês, Luís Campos, recebeu o globo de Impacto Mundial, fazendo parte de uma estrutura que ambicionava ainda conquistar uma Liga dos Campeões e que, nos últimos dois anos, levou a melhor a nível europeu.

O FC Porto, pela conquista da I Liga masculina, o Benfica, pelo hexacampeonato feminino, e o Sporting, campeão europeu de futsal, receberam os globos de Mérito Desportivo, tendo o presidente portista, André Villas-Boas, discursado nesta gala.

"Foi a transformação de uma equipa que sofreu duas grandes perdas. Com muita dor pelo meio e elevada transcendência individual e coletiva, transformaram-se em torno do símbolo do FC Porto e do seu treinador, que tem um caráter excelente e que nos trouxe de volta um tão ambicionado título, que nos fugia há quatro anos. Foi bom reverter o sentido das coisas. Foi tudo mérito do grupo de trabalho, com a capacidade única de se focarem com seriedade e alto profissionalismo", afirmou.

Já o globo Treinador foi para Luís Tralhão, que levou o Torreense a uma histórica conquista da Taça de Portugal, tornando-se a primeira equipa do segundo escalão a vencer a 'prova-rainha' e que, já esta época, se estreou na Liga Europa a vencer.

Os ex-internacionais lusos Rui Patrício, José Fonte e Adrien Silva, vencedores do Euro2016 de futebol, e João Matos, campeão mundial e bicampeão europeu no futsal, receberam os globos Carreira, numa cerimónia que também homenageou várias figuras desportivas que morreram no derradeiro ano, com os globos Tributo.

A seleção sub-17 de futebol, campeã europeia e mundial, levou o globo Seleção do Ano, enquanto a seleção sub-20 de futebol de praia foi distinguida com o globo Revelação e a seleção sub-18 feminina de futebol arrebatou o globo No Feminino.

Antes da cerimónia, foram distinguidos também todos os campeões e vencedores de troféus nas três modalidades, no masculino e feminino, em todos os escalões.