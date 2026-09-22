Enquanto houve estrada para andar, a Madeira fez parte do caminho de Jorge Palma

A Madeira foi, em diferentes momentos, palco da longa carreira de Jorge Palma. Entre a televisão, os concertos e actuações mais intimistas, o músico e compositor passou pela Região ao longo de mais de três décadas, deixando na Região momentos que permanecem na memória do público.

Uma das primeiras passagens pela Madeira de que há registo remonta a 29 de Janeiro de 1991, quando o músico participou no programa 'Cá Entre Nós', da RTP Madeira, gravado no Cine-Teatro Municipal de Santo António, no Funchal.

Outra passagem marcante pela Região aconteceu em 2009, quando Jorge Palma actuou nas Festas do Concelho de São Vicente. Integrado num programa de dois dias dedicado à música e ao entretenimento, o concerto levou à vila alguns dos temas mais emblemáticos do músico, entre eles 'Frágil', 'Deixa-me Rir' e 'Encosta-te a Mim', além de canções do então recente álbum 'Voo Nocturno'.

Ainda nesse ano, protagonizou outro momento marcante da sua passagem pela Madeira. A 12 de Dezembro, actuou no Auditório do Casino da Madeira, acompanhado pela Orquestra Clássica da Madeira, sob direcção do maestro Rui Massena.

A colaboração juntou a escrita e interpretação de Jorge Palma à dimensão orquestral da formação madeirense. Entre os temas interpretados esteve 'O Meu Amor Existe', numa actuação que ficou também registada em vídeo.

Em Abril de 2016, o músico e compositor - com 50 anos de carreira - regressou ao Funchal para actuar no Teatro Municipal Baltazar Dias, integrado na programação da VI edição do Festival Literário da Madeira. Num formato mais intimista, apresentou-se acompanhado pelo filho, Vicente Palma, e por Gabriel Gomes, no acordeão, revisitando um repertório construído ao longo de várias décadas.

Em 2018, voltou a estar no centro das celebrações do 25 de Abril no Funchal. O músico actuou no tradicional concerto de Abril, realizado a 24, na Praça do Município, numa concerto que antecipou as comemorações do Dia da Liberdade. O espectáculo juntou-se a uma programação que, nos anos anteriores, tinha levado ao mesmo palco nomes como Ana Moura, Deolinda e Camané.

A ligação de Jorge Palma à Região estendeu-se também ao Porto Santo. No final de 2018, o músico viajou até à “Ilha Dourada” para integrar o programa de passagem de ano do Vila Baleira Resort. Na noite de 31 de dezembro, protagonizou um espetáculo intimista no hotel, ao lado do fadista Marco Rodrigues, numa atuação que marcou a despedida de 2018 e a entrada em 2019 ao som da música portuguesa.

A mais recente passagem documentada de Jorge Palma pela Madeira aconteceu em Setembro de 2022, desta vez na Ponta do Sol. O músico foi cabeça-de-cartaz das Festas do Concelho, actuando a 2 de Setembro, na Avenida 1.º de Maio.

Perante o público da Ponta do Sol, Jorge Palma levou ao palco alguns dos temas que ajudaram a construir a sua carreira, entre eles 'Deixa-me Rir', 'Frágil', 'Dá-me Lume', 'Bairro do Amor', 'Estrela do Mar', 'Encosta-te a Mim' e 'A Gente Vai Continuar' .

Jorge Palma, um dos cantores e compositores mais marcantes da música portuguesa contemporânea, morreu aos 76 anos. "É com profundo pesar e consternação que a família e agência de Jorge Palma informam a sua morte, ocorrida esta segunda-feira à noite, aos 76 anos, vítima de uma paragem cardiorrespiratória", referiu a família do músico, numa mensagem partilhada nas redes sociais.