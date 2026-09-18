Montenegro mexe no IRS e nas pensões enquanto Porto vs Benfica domina o futebol

Os jornais desta sexta-feira, 18 de Setembro de 2026, dão grande destaque às novas medidas anunciadas pelo Governo para reduzir o IRS e atribuir um suplemento extraordinário às pensões, num dia marcado também pelas dúvidas sobre a escola dos filhos, pela evolução das sondagens e pelos riscos da inteligência artificial. No desporto, o clássico FC Porto - SL Benfica concentra as atenções, depois da vitória encarnada em Milão, enquanto o Torreense soma uma estreia histórica na Liga Europa.

No semanário Expresso destaca-se a mudança de comportamento das famílias no crédito à habitação, com a maioria a abandonar a taxa variável, e dedica amplo espaço aos riscos e cenários associados à inteligência artificial, questionando se ainda é possível travar os efeitos mais extremos da tecnologia. As relações entre Donald Trump e Xi Jinping, o aumento das desigualdades e a posição do Governo português perante a evolução da IA completam o dossier. Na educação, o jornal noticia o conflito entre pais, directores e o ministro devido a alunos ainda sem escola. Fátima mantém uma obra de arte de um padre acusado de violação, enquanto há famílias desalojadas em Almada que não poderão regressar às suas casas. O Expresso publica ainda uma entrevista a um ex-ministro sobre a resposta à crise, aborda a multiplicação de espaços destinados apenas a adultos e assinala os 100 anos do nascimento de John Coltrane. No futebol, antecipa o FC Porto-Benfica através dos números e do duelo entre os guarda-redes. A Festa do Livro no Palácio de Belém, a comissão executiva das comemorações dos 900 anos de Portugal e entrevistas a Sanna Marin e José Condessa completam os destaques.

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No semanário Nascer do Sol coloca-se em destaque o estilo de comunicação adoptado pelo primeiro-ministro e noticia a escolha de Luís Castro como favorito no Conselho Geral da RTP para a administração da empresa. Uma sondagem da Pitagórica para CNN Portugal, TVI e Nascer do Sol coloca o PS à frente do Chega e da AD, com 28,6%, 27,6% e 24,3%, respectivamente. O jornal aborda ainda a estratégia da China para o gás em Portugal, os 20 anos do Sol, uma entrevista a Adalberto Campos Fernandes sobre o papel do Presidente da República, o debate sobre o segredo da Maçonaria e a forma como as famílias convivem com a doença de Alzheimer.

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O Diário de Notícias abre com as medidas anunciadas por Luís Montenegro, que incluem uma nova redução do IRS e um suplemento extraordinário entre 100 e 200 euros para pensionistas. O bónus será pago em Dezembro e abrangerá mais de dois milhões de pensionistas, enquanto a redução do IRS terá efeitos já a partir de Novembro, segundo os anúncios do Governo. O DN dá também destaque a uma sondagem que aponta para uma maioria favorável à mudança de Governo, à posição do Canadá perante Donald Trump e à entrevista a Manuel Carvalho da Silva sobre as políticas laborais. Na educação, noticia o efeito dos apoios sociais na redução do abandono do Ensino Superior privado. As taxas sobre os lucros das petrolíferas e as dúvidas jurídicas em torno da sua aplicação são outro dos temas em destaque.

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Já o Correio da Manhã dá grande destaque ao negócio imobiliário relacionado com o presidente do Benfica e noticia que um antigo dirigente do Estrela da Amadora terá sido aliciado para se tornar sócio de Rui Costa, depois da venda milionária do clube alemão. No futebol, Marco Silva procura travar a euforia provocada pela vitória em Milão e já aponta ao clássico, enquanto Suárez procura prolongar a sequência goleadora no Sporting, o Torreense celebra a vitória na Noruega e Froholdt surge como opção para o FC Porto. Na política, o barómetro Intercampus/CM coloca André Ventura como o preferido para primeiro-ministro, mas mantém os socialistas à frente nas intenções de voto e o Chega à frente da AD na sondagem. O jornal destaca ainda as medidas anunciadas por Montenegro para IRS e pensões, os ganhos de influencers com falsas vitórias em casinos nas redes sociais, uma lancha suspeita de tráfico de droga no Tejo, a detenção de um cidadão russo procurado pela polícia e o excedente de 4,4 mil milhões de euros registado pela Segurança Social em sete meses.

O Público destaca os suplementos extraordinários para pensionistas, entre 100 e 200 euros, que deverão abranger dois milhões de pessoas, e a reforma do INEM, com a formação de bombeiros a ficar, segundo o jornal, sem controlo. Na Madeira, noticia a decisão do PS de travar a proposta do JPP para uma comissão de inquérito a Luís Neves. O caso Football Leaks regressa à justiça, com um juiz a pedir à Polícia Judiciária esclarecimentos sobre o eventual recurso a escutas ilegais. No futebol, o Público destaca a vitória histórica do Torreense na Liga Europa. A situação política na Rússia, com Putin a procurar reforçar a legitimidade do regime e da guerra, e os 20 anos dos Glockenwise, que lançam novo disco, completam os principais temas.

Igualmente o Jornal de Notícias coloca Luís Montenegro no centro da primeira página, destacando a preferência do primeiro-ministro por "contas certas" em vez de um "leilão de medidas". As novas reduções do IRS e os suplementos às pensões estão entre as medidas anunciadas pelo Governo para responder ao aumento do custo de vida. No Porto, uma rua do centro histórico foi fechada devido ao tráfico, enquanto na Região Centro um plano pretende preparar o sector do turismo para responder a catástrofes. Na Madeira, o jornal noticia o caso de um homem acusado de violar e roubar enquanto cumpria prisão domiciliária. Na frente ambiental, publica uma entrevista à comissária europeia Jessika Roswall, que defende a centralidade da electrificação. O clássico FC Porto-Benfica merece amplo destaque, com Diogo Costa apresentado como dono da baliza portista e dúvidas em torno da baliza encarnada. A vitória do Torreense por 2-1 na Noruega, na estreia europeia, e as centenas de estudantes em listas de espera por uma vaga em residências universitárias completam os temas.

Também o faz o Negócios, que destaca o novo ajustamento do IRS, com maior impacto entre o 2.º e o 5.º escalões, e publica uma entrevista a Zeferino Coelho, editor de José Saramago, que admite que poderá voltar a existir um Nobel português da Literatura. A sondagem que coloca o PS à frente e AD e Chega em empate técnico também merece destaque. No sector energético, Goldenergy, EDP e Galp mantêm os preços da electricidade até ao final do ano.

Por outro lado, O Jornal Económico noticia a venda da REN ao grupo de Amancio Ortega, proprietário da Zara, e destaca o desconto concedido ao Estado na operação. As novas medidas do Governo para o IRS e as pensões são outro dos principais temas, tal como a exposição da banca à dívida soberana, estimada em 100 mil milhões de euros, com 75% desse montante protegido. O PS quer negociar com Bruxelas uma redução do IVA, enquanto os sectores da cerâmica e dos têxteis pedem apoios. O jornal noticia ainda a preparação de um fundo de 300 milhões de euros por Hugo Santos Ferreira e Cardoso Botelho, o aumento dos salários dos jogadores dos grandes clubes e a compra de uma empresa portuguesa de manutenção por um dos maiores grupos europeus. A situação na Guiné-Bissau e os riscos da "IA má" completam a edição.

Nos desportivos, O Jogo centra-se no FC Porto-Benfica de domingo, com Pablo Rosario a garantir que jogar no Dragão dá uma força adicional e que o clássico será um jogo diferente, sem necessidade de preparação especial. O jornal recupera ainda a goleada de 5-0 do FC Porto ao Benfica na Luz, há 30 anos, na Supertaça. O Torreense ocupa também lugar de destaque depois do triunfo por 2-1 sobre o Lillestrom, na estreia europeia. No Benfica, Trubin reentra na discussão pela titularidade depois da exibição em Milão, podendo colocar em causa a presença de Samuel Soares no clássico. O jornal analisa ainda, através de um especialista em treino de guarda-redes, as diferenças entre os dois jogadores. Na selecção, Palhinha está de regresso e Jorge Jesus anuncia a primeira convocatória como seleccionador de Portugal. No Sporting, Suárez tenta manter a sequência de cinco jogos consecutivos a marcar.

No caso de A Bola abre-se com o conto de fadas do Torreense, que venceu o Lillestrom por 2-1 e somou, na estreia europeia, mais um capítulo a uma temporada que já inclui a conquista da Taça de Portugal. No Benfica, o jornal escreve que a equipa está "a todo o gás" depois do triunfo em Milão e antecipa o regresso ao onze de Prestianni, Schjelderup, Rafa e Pavlidis, além de Aursnes. Os encarnados procuram dar continuidade à vitória sobre o Milan com um triunfo no Dragão. Do lado do FC Porto, o objectivo é recuperar a força caseira nos clássicos, sendo recordado que a última vitória para o campeonato aconteceu há dois anos e meio, precisamente num 5-0 ao Benfica. No Sporting, Geny Catamo está em negociações para renovar até 2031, enquanto o clube estuda a gestão de Maxi Araújo, Zalazar e Suárez perante os compromissos das selecções. Jorge Jesus anuncia hoje a primeira convocatória.

E o Record destaca a renovação de Prestianni pelo Benfica até 2031, com o argentino a deixar os patamares salariais mais baixos do plantel. Rui Costa aponta ao clássico e garante confiança para o duelo no Dragão. O Torreense volta a ser protagonista depois da vitória por 2-1 na Noruega, com Alfaro, autor do primeiro golo europeu do clube, a admitir ainda não ter plena noção do feito alcançado. No Sporting, Maxi Araújo, Zalazar e Suárez estão nas contas das respectivas selecções. O jornal noticia também a suspensão de dez dias de Neto depois de críticas ao árbitro Luis Godinho. No FC Porto, Pablo Rosario antecipa a recepção ao Benfica e André Villas-Boas acompanha de perto a preparação da equipa. Jorge Jesus fecha a primeira página com o anúncio da sua primeira lista de convocados pela selecção nacional.