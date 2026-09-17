Micaela Freitas acompanha arranque da campanha de imunização contra o VSR

A secretária regional de Saúde e Proteção Civil, Micaela Fonseca de Freitas, visitou hoje a Maternidade do Hospital Dr. Nélio Mendonça no âmbito do arranque da 4.ª campanha de imunização contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) em idade pediátrica, informa uma nota de imprensa da tutela.

"A iniciativa, na qual a Madeira foi pioneira a nível nacional e cujos resultados serviram de referência, representa um investimento do Governo Regional na ordem dos 420 mil euros para a época 2026/2027, visando prevenir infeções respiratórias graves, como a bronquiolite e a pneumonia, e evitar o internamento hospitalar dos bebés nos primeiros meses de vida", refere a mesma informação.

Na ocasião, a tutelar da pasta da Saúde sublinhou o sucesso consolidado da estratégia regional, destacando os dados da última campanha, que registou uma taxa de adesão de 98,8% e permitiu reduzir em 60% as admissões hospitalares por VSR em crianças até aos 12 meses. Micaela Fonseca de Freitas reforçou a relevância deste trabalho preventivo para a saúde infantil e para a redução da pressão sobre os serviços de urgência e internamento pediátrico, garantindo a continuidade de uma cobertura abrangente e célere a todos os recém-nascidos e crianças com fatores de risco na Região.

A administração do anticorpo monoclonal é gratuita, recomendada e decorre na Maternidade do Hospital Dr. Nélio Mendonça para as crianças nascidas entre 16 de Setembro e 31 de Março, preferencialmente antes da alta hospitalar. Nos Centros de Saúde da Região é efectuada a imunização dos bebés nascidos entre 1 de Abril e 15 de Setembro, decorrendo em paralelo, na Consulta de Profilaxia do VSR, o acompanhamento das crianças com patologias de risco acrescido até aos 24 meses de idade.