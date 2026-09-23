Montenegro destaca "magnífico momento" das relações bilaterais com EUA

O primeiro-ministro destacou hoje o "magnífico momento" das relações bilaterais com os Estados Unidos e, questionado se tal se estende ao plano político, remeteu essa análise para quarta-feira.

Luís Montenegro chegou hoje a Nova Iorque para uma deslocação de três dias aos Estados Unidos para participar na 81.ª Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), com o primeiro dia centrado na vertente económica.

Depois de ter sido convidado para participar na cerimónia de encerramento do fecho de mercado da bolsa de valores de Nova Iorque, o chefe do Governo português visitou uma joalharia de filigrana portuguesa inaugurada junto a Times Square.

"As nossas relações bilaterais com os Estados Unidos estão num magnífico momento", afirmou Luís Montenegro, numa breve intervenção nesta loja.

Questionado pela comunicação social, no final, se as boas relações económicas que elogiou neste primeiro dia da visita oficial aos Estados Unidos se estendem ao plano político, o chefe do Governo remeteu declarações aos jornalistas para quarta-feira.

"Falamos amanhã, eu hoje o que quero destacar é a capacidade das nossas empresas, dos nossos empreendedores, trazerem a cultura portuguesa, a tradição portuguesa, aquilo que nos diferencia e poderem não só ter sucesso eles, como serem uma porta de abertura de Portugal ao mundo", afirmou.

Montenegro foi também questionado sobre a sua ausência na última intervenção do atual secretário-geral das Nações Unidas, o português António Guterres, que decorreu hoje de manhã perante a Assembleia Geral desta organização, ainda antes de o primeiro-ministro ter aterrado em Nova Iorque.

"Estarei com ele amanhã", respondeu, referindo-se ao encontro bilateral marcado para as 9:30 de quarta-feira (14:30 em Lisboa).

António Guterres deixa o cargo no final de dezembro, após completar dois mandatos consecutivos de cinco anos na liderança da organização.