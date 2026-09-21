UE ameaça sancionar responsáveis por votação na Ucrânia ocupada

A União Europeia (UE) ameaçou hoje com sanções os responsáveis pela organização de eleições legislativas russas nos territórios ocupados da Ucrânia e condenou o que considerou erosão da democracia na Rússia.

Segundo um comunicado da Alta Representante para a Política Externa da UE, em nome dos 27, "aqueles que estiverem envolvidos na organização destas eleições simuladas ou que se apresentarem como candidatos nos territórios temporariamente ocupados da Ucrânia, bem como os responsáveis por minar a possibilidade de eleições livres e justas no interior da Rússia, serão sancionados".

Kaja Kallas frisou que a UE "não reconhece nem nunca reconhecerá a realização destas pretensas 'eleições' nos territórios temporariamente ocupados da Ucrânia, nem tão-pouco os seus resultados".

No comunicado, Kallas sublinhou também a condenação da "organização ilegal de 'eleições' por parte da Federação da Rússia nos territórios temporariamente ocupados da Ucrânia",

Acrescentando que o escrutínio representa "mais uma violação flagrante por parte da Rússia do direito internacional, incluindo a Carta das Nações Unidas, e da independência, soberania e integridade territorial da Ucrânia".

Segundo resultados divulgados em Moscovo, com mais de metade dos boletins de voto contados, o partido do Presidente Vladimir Putin, Rússia Unida, lidera com 57,8%, seguido pelos comunistas com 13,7% e nacionalistas com 8,7%.

As eleições para a Duma Estatal, realizadas pela Rússia entre 18 e 20 de setembro, "sublinharam a contínua e cada vez mais profunda erosão da democracia na Rússia, num ambiente político progressivamente autoritário", referiu anda a chefe da diplomacia da UE.