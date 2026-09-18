Comunidade escolar com papel dinamizador no Festival Colombo

Os alunos, docentes e demais funcionários da comunidade escolar do Porto Santo têm um papel fundamental e dinamizador no Festival Colombo.

Desde danças e encenações até momentos musicais, tudo é preparado para dar cor e alegria a este certame de inspiração medieval.

São largas dezenas de figurantes da comunidade escolar que dão o seu contributo ao festival, sobretudo por gostarem do tema e terem gosto em participar no evento, algo que muitos já fazem há vários anos.