Cantora Rita Redshoes associa-se ao projecto #Vibes4UNoDrugs

A Rita Redshoes, cantora, multi-instrumentista, arranjadora e letrista portuguesa, juntou-se ao projecto #Vibes4UNoDrugs, promovido pela Direcção Regional da Saúde da Madeira, através da Unidade Operacional de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências (UCAD).

Neste vídeo, Rita Redshoes enfatiza na sua mensagem: respeita as tuas decisões, os teus limites e a forma como escolhes viver os teus momentos de diversão.

O #Vibes4UNoDrugs sensibiliza os jovens para os riscos associados ao consumo de álcool e outras substâncias, promovendo escolhas mais conscientes em festas, arraiais e festivais.