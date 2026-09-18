Sobe para 24 total de mortos em acidente em Moçambique

As autoridades moçambicanas em Inhambane confirmaram hoje pelo menos 24 mortos na sequência do acidente de viação ocorrido na noite de quinta-feira no distrito de Zavala, agravando o balanço anterior, de 17 óbitos.

Em comunicado, o conselho executivo provincial de Inhambane refere que o acidente, ocorrido na Estrada Nacional 1 (EN1) "resultou na morte de, pelo menos, 24 cidadãos", além de "dois feridos, um dos quais em estado grave", mas sem adiantar mais detalhes sobre as circunstâncias em que aconteceu.

"Perante esta dolorosa ocorrência, o executivo provincial manifesta o seu mais profundo pesar e endereça as mais sentidas condolências às famílias enlutadas, partilhando a sua dor e solidarizando-se com todos os que sofrem, neste momento particularmente difícil", lê-se no comunicado.

Acrescenta que "este trágico acontecimento constitui mais um alerta para a necessidade" de reforçar a "prudência, a responsabilidade e o respeito pelas regras de segurança rodoviária".

"Por isso, reiteramos o apelo a todos os automobilistas e demais utentes da EN1 para que observem uma condução responsável e prudente, contribuindo para a prevenção de acidentes", refere ainda.

Em comunicado, o Conselho dos Serviços Provinciais e de Representação de Estado de Inhambane explicou que se tratou de um acidente de viação do tipo choque frontal entre uma viatura semicoletiva de transporte de passageiros e um camião das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, resultando em 17 óbitos no local e sete "a caminho do hospital".

"Neste momento, de dor e luto, o Conselho dos Serviços Provinciais e de Representação de Estado de Inhambane ao nível local criou uma Comissão de Gestão para cuidar especificamente desta situação com o Governo de Sofala", acrescenta.

Ao início da manhã, o primeiro balanço dava conta de 17 mortos na sequência deste acidente, que a Presidência da República classificou, em comunicado, como "trágico".

Perante a tragédia, o Presidente da República, Daniel Chapo, manifestou "profundo pesar" e endereçou as suas condolências às famílias enlutadas e solidariedade para com a pessoa ferida, afirmando partilhar "o seu sofrimento perante esta irreparável perda de vidas humanas".

"Perante mais esta tragédia nas estradas nacionais, o Presidente Chapo reitera o apelo a todos os automobilistas e utentes das vias públicas para o cumprimento rigoroso das regras de trânsito", refere-se no comunicado.

A Presidência destaca, entre as medidas que merecem especial atenção, o respeito pelos limites de velocidade, a observância da sinalização rodoviária e a não condução sob efeito de álcool ou de outras substâncias que comprometam a capacidade de conduzir.

"O chefe do Estado apela ainda à prudência, à responsabilidade e ao respeito pela vida, sublinhando que a prevenção dos acidentes rodoviários exige o compromisso de todos, de modo a evitar novas tragédias e proteger a vida dos cidadãos", acrescenta-se na nota.

A sinistralidade rodoviária continua a ser uma das principais causas de morte em Moçambique. Dados divulgados na quinta-feira pelas autoridades policiais indicam que, apenas no primeiro semestre deste ano, pelo menos 239 pessoas morreram e 1.112 ficaram feridas em 169 acidentes de viação registados no país.

Segundo outros dados oficiais, Moçambique registou 611 acidentes rodoviários em 2025, dos quais resultaram 830 mortos, cenário que levou o Governo a avançar com a revisão do Código da Estrada.

Em junho, o Conselho de Ministros aprovou uma autorização para a revisão daquele diploma, propondo a introdução da carta de condução por pontos e a utilização de câmaras de videovigilância para reforçar a fiscalização rodoviária.

A proposta prevê ainda o reforço dos mecanismos de fiscalização e controlo das infrações rodoviárias, bem como a harmonização das normas do Código da Estrada com a legislação penal nacional.