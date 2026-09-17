Acidente mobiliza PSP e condiciona circulação no Funchal

Um acidente de viação ocorrido, esta tarde, na Rua Pedro José de Ornelas, no Funchal, causou alguns constrangimentos na circulação rodoviária.

A PSP esteve no local a tomar conta e a acompanhar a ocorrência.

Apesar do aparato, não há, aparentemente, registo de feridos, tendo o acidente provocado apenas condicionamentos ao trânsito naquela artéria da cidade.