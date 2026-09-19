MarPau NoFrei apresenta o livro poético 'A ti, que me mataste de amor'

O Centro Cultural e de Investigação do Funchal acolhe, no próximo sábado, dia 26 de Setembro, a apresentação do livro poético 'A ti, que me mataste de amor', da autoria de MarPau NoFrei, pseudónimo de Márcio Paulino Nóbrega de Freitas.

A sessão está marcada para as 15 horas, dando assim a conhecer a segunda obra do autor, que ainda este ano lançou 'Poesia Insubordinada'. O evento é aberto ao público e contará com a abertura pela directora do CCIF, uma comunicação da editora Metáfora, a apresentação da obra, um momento musical, um momento sabor e a sessão de autógrafos.

Sinopse:

'A Ti, que Me Mataste de Amor' é uma obra de grande intensidade emocional, onde o amor e a morte se encontram, não enquanto realidades necessariamente opostas, mas como forças que se cruzam, se desafiam e se transformam mutuamente. Aqui, a morte não representa simplesmente o fim. É mudança, transição, transformação. E o amor, por sua vez, surge em toda a sua complexidade: sublime e devastador, capaz de elevar, de ferir, de permanecer e, sobretudo, de transformar.

Ao longo da obra, encontramos uma escrita profundamente sensível e intimista. Cada poema possui a sua identidade, mas existe entre todos eles um fio condutor que nos permite ler este livro quase como um romance poético. Há uma história que se constrói poema após poema, sentimento após sentimento, conduzindo o leitor através das diferentes dimensões do ser amado e do próprio ato de amar.

É também essa característica que torna esta obra tão particular. O autor não se limita a escrever sobre o amor: procura compreendê-lo, interrogá-lo e dar forma, através da palavra, àquilo que tantas vezes é difícil explicar. A sua escrita revela entrega, sensibilidade e uma relação muito própria com a linguagem poética, transformando emoções íntimas numa experiência em que outros leitores se poderão reconhecer.” (Editora Metáfora)