Machico acolhe XI Peregrinação da Bênção dos Capacetes com missa e procissão

Machico recebe, pelas 11h00, a XI Peregrinação da Bênção dos Capacetes, uma iniciativa que decorre em simultâneo na Madeira, nos Açores e em Fátima.

A celebração terá lugar na Praça do Fórum Machico e contará com a presença do Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, que presidirá à missa.

O programa inclui ainda uma procissão com Nossa Senhora de Fátima, num momento de fé, devoção e confraternização que reunirá motociclistas e fiéis para assinalar mais uma edição desta tradicional peregrinação.

Mas há mais na agenda deste domingo, 20 de Setembro:

9h00: Torneio de Padel da Autonomia 2026, na Quinta do Padel;

10h00 - 13h00: Mobi Open Day: Domingos Activos, no âmbito da Semana Europeia da Mobilidade, na Avenida do Mar e Praça do Povo;

12h00: Estrela da Calheta defronta o Vianense da Taça de Portugal, no Campo dos Prazeres;



14h00: Nuno Maciel marca presença na Festa do Pêro, na Ponta do Pargo;

17h15: IV Caminhada pela Paz promovida pelo movimento nacional 'Portugal pela Paz', com o seguinte percurso: Relvado da Quinta Magnólia, Estrada Monumental e Jardim da Ajuda.

Principais acontecimentos verificados no dia 20 de setembro, Dia Internacional do Desporto Universitário e Dia Mundial da Limpeza:

1276 - O português Pedro Julião, ou Pedro Hispano, é entronizado Papa João XXI, em Viterbo, na Catedral de São Lourenço.

1519 - O navegador português Fernão de Magalhães parte de Espanha, na primeira viagem de circum-navegação.

1530 - Martinho Lutero pede aos príncipes protestantes que não aceitem o compromisso com a Igreja de Roma.

1870 - Completa-se a unificação de Itália, com a conquista de Roma pelas tropas do general Cardona.

1910 - Fundação do Club Sport Marítimo, no Funchal, Madeira.

1945 - O Congresso indiano, com Mahatma Gandhi e Pandita Nehru, rejeita a conciliação com o Reino Unido e exige a independência.

1946 - Começa a primeira edição do Festival de Cinema de Cannes, em França.

1957 - Morre, aos 91 anos, o compositor finlandês Johan Julius Christian Sibelius, Jean Sibelius.

1961 - A República Árabe Unida dissolve-se com a retirada da Síria. O Egito conserva o nome de República Árabe Unida até 1971.

1963 - O Presidente norte-americano, John Kennedy, propõe, na Assembleia Geral das Nações Unidas, a realização de uma expedição conjunta da União Soviética (URSS) e dos Estados Unidos à Lua.

1967 - É lançado à água o paquete britânico Queen Elizabeth 2.

1976 - Após 44 anos no poder, o Partido Social-Democrata sueco é derrotado por uma coligação de conservadores, liberais e centristas.

1977 - O Vietname é admitido nas Nações Unidas.

1979 - Em Portugal, as mulheres passam a ter garantia legal de igualdade de oportunidades e de tratamento no trabalho e no emprego.

- José Eduardo dos Santos é eleito presidente do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA).

- O Imperador Bokassa, do Império Centro-africano, é deposto e substituído pelo antigo Presidente, David Dacko, que proclama a República.

1991 - É constituído o Conselho Português para os Refugiados.

1992 - Os franceses aprovam o Tratado de Maastricht com 50,82 por cento dos votos.

1993 - Ferrer Correia é eleito presidente da Fundação Calouste Gulbenkian.

1994 - A escritora Sophia de Mello Breyner Andresen ganha o Prémio Vida Literária, da Associação Portuguesa de Escritores.

1997 - Massacre na Argélia, em Medéa. São assassinadas 53 pessoas.

2001 - Os ulemas (teólogos muçulmanos), reunidos em Cabul, anunciaram ter instado Bin Laden a deixar, voluntariamente, o território afegão, ao mesmo tempo que advertiam que a "guerra santa" (jihad) seria declarada se os Estados Unidos atacassem o Afeganistão.

- Toma posse o II Governo da transição timorense, o primeiro composto por timorenses, com um total de 10 pastas ministeriais, dirigido por Mari Alkatiri.

2002 - A Polícia Judiciária prende em Lisboa o indiano Abu Salem, acusado pelas autoridades indianas de envolvimento no ataque bombista que, em 1993, causou a morte de 257 pessoas, na Índia.

2004 - O Presidente norte-americano, George W. Bush, põe fim a 23 anos de sanções económicas à Líbia e autoriza o recomeço das exportações de produtos petrolíferos refinados líbios para os Estados Unidos.

2005 - Morre, aos 96 anos, o austríaco Simon Wiesenthal, sobrevivente de um campo de extermínio nazi, figura determinante na captura dos dirigentes do regime de Adolf Hitler, criou o Centro Simon Wiesenthal, arquivo para a memória do Holocausto.

2006 - Morre, com 74 anos, Armin Jordan, chefe de orquestra suíço, um dos mais destacados regentes da segunda metade do século XX.

2007 - As ilhas do Corvo e da Graciosa, nos Açores, são classificadas Reservas da Biosfera pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), na sequência da candidatura apresentada pelo Governo Regional.

- O Partido Socialista volta a aprovar sozinho o novo Estatuto dos Jornalistas, depois de ter alterado as três matérias que estiveram na base do veto do Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva - deixa de ser obrigatório ter habilitações superiores, estar sujeitos ao Código de Processo Penal e a suspensão mantém-se como pena que só pode ser aplicada quando já tenha sido sancionado duas vezes com uma repreensão escrita.

2008 - Um camião cheio de explosivos destrói um dos maiores hotéis de Islamabade, Paquistão, e mata 60 pessoas, entre as quais o embaixador da República Checa. Um grupo desconhecido designado "Fedayin do Islão" reivindica a autoria do atentado.

2009 - É encontrado morto, com 51 anos, Yoshito Usui, autor de banda desenhada japonês, criador da série "Crayon Shin-chan".

2014 - Morre, aos 92 anos, Pino Cerami, italiano naturalizado belga, o mais velho vencedor de uma etapa da Volta a França em bicicleta desde a II Guerra Mundial.

2015 - O partido de esquerda Syriza, liderado por Alexis Tsipras, ganha as eleições antecipadas na Grécia, com 35,35% dos votos. Os conservadores da Nova Democracia, liderados por Vangelis Meimarakis, obtêm 28,14% dos votos.

- Morre, aos 78 anos, António Costa Santos, antigo secretário regional dos Açores, que foi também provedor da Irmandade do Senhor Santo Cristo dos Milagres durante 22 anos.

2016 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, pede, nas Nações Unidas, uma solução para o conflito israelo-palestiniano que consagre um Estado da Palestina soberano.

2017 - O ex-governador do Estado brasileiro do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, é condenado a 45 anos e dois meses de prisão por corrupção passiva, branqueamento de capitais e organização criminosa.

- Porto Rico é devastado pelo furacão Maria e pelo menos 16 pessoas morrem. O furacão deixou ainda toda a ilha sem eletricidade, com as autoridades a estimarem quatro a seis meses para ser totalmente reposta. Ao todo, o Maria matou 33 pessoas nas Caraíbas em poucos dias.

- O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, torna-se no primeiro português a ocupar um cargo na estrutura da Federação Internacional de Futebol (FIFA), ao ser nomeado pela União das Associações Europeias de Futebol (UEFA) para a comissão executiva daquele organismo de futebol.

2018 - Fátima Carneiro, professora da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e diretora do serviço de Anatomia Patológica do Centro Hospitalar São João, é eleita a patologista mais influente do mundo, pela revista científica "The Pathologist" que, ao longo de dois meses, inquiriu patologistas de todo o mundo sobre quem consideravam merecedor do título.

2019 - O Ministério da Saúde conclui a passagem do horário normal de trabalho das 40 para as 35 horas semanais para todas as classes profissionais do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

2020 - O piloto Filipe Albuquerque (United Autosports) vence as 24 Horas de Le Mans em automobilismo, na categoria LMP2, a segunda mais importante, e sagra-se campeão mundial de resistência.

- Morre, aos 96 anos, Rossana Rossanda, intelectual e comunista italiana, fundadora do jornal Il Manifesto.

2022 - Morre, com 77 anos, Manuela Gonçalves, criadora de moda, uma das pioneiras da moda de autor em Portugal. Em 1991, fez parte do grupo de 13 criadores que apresentaram coleções na 1.ª edição da ModaLisboa, no Teatro São Luís.

2024 - O Tribunal da Concorrência confirma as coimas de 225 milhões de euros aplicadas pela Autoridade da Concorrência aos bancos envolvidos no 'cartel da banca' e considera que não demonstraram sentido crítico para com a conduta que prejudicou consumidores (Caixa Geral de Depósitos (CGD), o Banco Comercial Português (BCP), o Santander Totta, o BPI, o Montepio, o BBVA, o BES, o Banco BIC (por factos praticados pelo BPN), a Caixa Central de Crédito Agrícola, e Union de Créditos Inmobiliarios).

Este é o ducentésimo sexagésimo quarto dia do ano. Faltam 102 dias para o termo de 2026.

Pensamento do dia: "O tempo tudo clarifica e não há estado de espírito que se mantenha inalterado com o passar das horas". Thomas Mann (1875-1955), escritor alemão.