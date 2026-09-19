Motociclista morre em despiste no Funchal

Um motociclista, na faixa etária dos 20 anos, morreu na madrugada deste sábado na sequência de um despiste na Estrada da Liberdade, no Funchal.

Segundo o que o DIÁRIO conseguiu apurar, o acidente ocorreu no sentido ascendente da estrada e o embate foi violento, tendo provocado a morte imediata do motociclista.

A Polícia de Segurança Pública esteve no local.

O Ministério Público determinou a realização da autópsia para apurar as circunstâncias da morte.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram accionados para proceder à limpeza da via.