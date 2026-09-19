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Motociclista morre em despiste no Funchal

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Foto Google Maps

Um motociclista, na faixa etária dos 20 anos, morreu na madrugada deste sábado na sequência de um despiste na Estrada da Liberdade, no Funchal.

Segundo o que o DIÁRIO conseguiu apurar, o acidente ocorreu no sentido ascendente da estrada e o embate foi violento, tendo provocado a morte imediata do motociclista.

A Polícia de Segurança Pública esteve no local.

O Ministério Público determinou a realização da autópsia para apurar as circunstâncias da morte.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram accionados para proceder à limpeza da via. 

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