Rotura deixa centro da Camacha com falhas no abastecimento de água

Uma rotura na rede pública de abastecimento de água está a afectar, esta terça-feira, o fornecimento no centro da freguesia da Camacha, informou a Câmara Municipal de Santa Cruz.

A avaria ocorreu nas imediações da Farmácia da Camacha, numa conduta com 200 milímetros de diâmetro considerada relevante para o abastecimento daquela zona. Os serviços municipais estão no terreno e a previsão é que a reparação fique concluída durante a tarde, seguindo-se a reposição progressiva do fornecimento.

Enquanto decorrem os trabalhos, o Serviço Municipal de Protecção Civil e os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz encontram-se de prevenção para assegurar, caso seja necessário, o abastecimento a edifícios e equipamentos com reservatórios próprios.

A autarquia apela à utilização criteriosa da água disponível e indica que prestará nova informação sobre a evolução dos trabalhos e a reposição integral do abastecimento.