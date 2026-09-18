PPM Madeira pede levantamento urgente dos hidrantes após incêndio na Rua do Sabão

O PPM Madeira manifesta a sua grande preocupação relativamente ao incêndio que deflagrou hoje num edifício situado na Rua do Sabão, no Funchal.

Segundo informações de que o PPM Madeira tomou conhecimento, alguns dos hidrantes (bocas de incêndio) existentes naquela zona não estariam operacionais, nomeadamente por falta de água, situação que poderá ter condicionado e atrasado o trabalho dos bombeiros no combate às chamas.

A confirmar-se esta situação, diz estarmos perante uma questão que merece a maior atenção e que poderá representar uma falha grave na manutenção e fiscalização da rede de hidrantes destinada a situações de emergência.

O PPM Madeira considera fundamental que a entidade gestora da rede de abastecimento de água assegure a inspeção periódica e o correcto funcionamento destes equipamentos. Em situações de incêndio urbano, a existência de hidrantes operacionais é essencial para que os Bombeiros possam dispor, de forma rápida e eficaz, dos meios necessários ao combate às chamas.

Neste sentido, o PPM Madeira apela à entidade ou entidades responsáveis para que procedam, com carácter de urgência, a um levantamento de todos os hidrantes existentes no Funchal, identificando eventuais equipamentos avariados ou sem pressão de água, e promovam a sua imediata reparação ou substituição.

Na sua óptica, a segurança da população e a capacidade de resposta perante situações de emergência não podem ficar comprometidas por equipamentos que deveriam estar permanentemente disponíveis e operacionais.

O PPM Madeira entende, por isso, que esta situação deve ser devidamente esclarecida e que devem ser tomadas medidas concretas para garantir que todos os hidrantes se encontram em perfeitas condições de funcionamento, permitindo aos Bombeiros actuar com a máxima eficácia em futuras ocorrências.