Juventude ADN exige medidas para baixar preços dos combustíveis na Madeira

O líder da Juventude ADN, Tomás Carvalho, defende uma discussão urgente sobre os preços dos combustíveis na Madeira e acusa o Governo da República de fazer “sucessivas promessas” aos madeirenses sem resultados concretos.

Em comunicado, o dirigente considera que os anúncios e compromissos assumidos pelo Governo da República devem ser acompanhados por medidas efectivamente concretizadas, afirmando que os madeirenses “veem os resultados pelo canudo”.

Entre as questões que considera prioritárias está o preço dos combustíveis na Região. Tomás Carvalho defende que esta matéria não deve continuar a ser adiada e reclama medidas com impacto no quotidiano da população.

O líder da Juventude ADN dirige ainda críticas ao Governo da República, afirmando: “Lisboa que se preocupe em governar e deixe de fazer promessas aos madeirenses”.

Para Tomás Carvalho, é necessário passar dos anúncios à concretização de medidas para responder aos problemas que afectam a população da Madeira.