Diocese promove formação para catequistas

O Secretariado Diocesano da Educação Cristã do Funchal vai promover, entre 14 de Setembro e 14 de Dezembro, a formação “Ser Catequista”, destinada a quem já tenha ou não outra formação na área.

A formação será realizada às segundas-feiras, entre as 19h30 e as 21h30, nas instalações do Secretariado Diocesano da Educação Cristã, num total de 12 encontros dedicados a temas relacionados com a fé cristã, a Igreja e a pedagogia e metodologia da catequese.

O Secretariado recorda também a realização do Dia Diocesano do Catequista Discípulo-Missionário, marcado para 5 de Outubro, no pavilhão do Curral das Freiras, entre as 09 e as 16 horas. A iniciativa será presidida pelo bispo do Funchal, D. Nuno Brás, e contará com a intervenção do padre Manuel Queirós, catequeta.

O programa inclui momentos de oração, formação e animação, terminando com uma Missa presidida por D. Nuno Brás, durante a qual serão entregues diplomas e feitas homenagens e entregues recordações.

Entre os homenageados estarão catequistas que tenham completado 25 e 50 anos de actividade. As paróquias devem comunicar ao Secretariado, até 25 de Setembro, os nomes dos catequistas que cumpram esses períodos de serviço, bem como o número de participantes no encontro.

As inscrições para a formação e a aquisição de materiais de catequese podem ser feitas no Secretariado Diocesano da Educação Cristã, no Funchal, de segunda a sexta-feira, entre as 09h30 e as 12h30 e as 15 e as 18 horas.