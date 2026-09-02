Novo navio de investigação da ARDITI entra na fase de testes após conclusão da construção

O novo navio de investigação da ARDITI, financiado pelo investimento C10-i06 RAM - Tecnologias Oceânicas - Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), concluiu a sua construção no passado dia 28 de Agosto de 2026, sendo que agora será dado início aos testes de conformidade para posterior entrega e aceitação.

"Resultante do concurso público internacional n.º CPI 01/ARDITI/2024, o contrato de aquisição do navio de investigação, polivalente, com plataforma equipada com sensores científicos, para a Região Autónoma da Madeira, foi outorgado no dia 11 de março de 2025 pelo valor de € 13.950.000,00 mais IVA", refere um comunicado de imprensa enviado hoje pela ARDITI, acrescentando que "a construção do navio foi finalizada no prazo definido no Investimento C10-i06 RAM - Tecnologias Oceânicas - Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), conforme atesta o “Auto de Receção da Construção do Navio” assinado pela ARDITI - Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação e pelo consórcio francês EXAIL SAS e CHANTIER NAVAL GLEHEN SAS, no dia 28 de agosto de 2026".

A ARDITI revela que "tem acompanhado de perto a execução do contrato através de visitas de inspecção ao estaleiro de construção do navio, com o objectivo de acompanhar a execução dos trabalhos e verificar o seu cumprimento ao nível técnico".

Concebido pela MAURIC, o navio funcionará como um verdadeiro laboratório flutuante, reforçando as condições da ARDITI para desenvolver actividades de monitorização e investigação científica na ZEE da Região Autónoma da Madeira.

"A entrada em operação do navio com uma plataforma equipada com sensores científicos capazes de recolher dados acústicos em mar aberto e ao redor do arquipélago da RAM, permitirá apoiar novos projetos científicos, aprofundar o conhecimento sobre os ecossistemas marinhos e viabilizar a utilização de tecnologia científica avançada em missões no mar", complementa o comunicado de imprensa.