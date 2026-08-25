Leonor Vieira e Guilherme Vieira vencem prémios internacionais

Os irmãos Leonor Vieira e Guilherme Vieira voltaram a destacar-se internacionalmente, conquistando, em dueto, o 1.º lugar num concurso vocal na Alemanha e o 2.º lugar numa competição realizada em Inglaterra. Os resultados foram divulgados no dia 24 de Agosto.

A dupla apresentou 'Creep', dos Radiohead, numa versão acústica, interpretação que voltou a merecer o reconhecimento dos júris internacionais.

Estas novas distinções juntam-se a um percurso marcado por numerosos prémios conquistados pelos dois irmãos em concursos e festivais internacionais, onde têm representado o seu país, Portugal.

Ao longo dos últimos anos, Leonor e Guilherme têm subido ao pódio em países como Rússia, Moldávia, Roménia, França, Egito, Peru, Itália, Estados Unidos da América, China, Singapura, Coreia do Sul, Polónia, Brasil, Canadá, Israel, Espanha e Argentina. Entre estes resultados destacam-se vários 1.º lugares e Grandes Prémios, tanto a solo como em dueto.

Com estas novas conquistas na Alemanha e em Inglaterra, Leonor e Guilherme Vieira continuam a afirmar o talento madeirense além-fronteiras, somando mais dois importantes resultados a um percurso artístico já reconhecido internacionalmente.