Arrendamento na Madeira sobe 10,3% em Agosto e atinge novo máximo histórico

Os preços das casas para arrendar na Região Autónoma da Madeira aumentaram 10,3% em Agosto, face ao mesmo mês do ano passado, atingindo um novo máximo histórico. Segundo o índice de preços do idealista, o valor mediano do arrendamento na região fixou-se nos 16,2 euros por metro quadrado (€/m²).

No Funchal, o preço do arrendamento subiu 11,3% durante esse período, com o preço por metro quadrado a situar-se em 17,3 euros. Santa Cruz regista um preço mediano de 12,3 euros/m2.

"A Madeira mantém em agosto uma trajetória de subida consistente, com a Região a crescer 10,3% e o Funchal a subir 11,3%. Com 16,2 euros/m2, a ilha regista um novo máximo histórico, o que demonstra que a procura pelo arrendamento na Madeira continua a superar a oferta disponível", afirma Ruben Marques, porta-voz do idealista.

A nível nacional, o preço do arrendamento da habitação subiu 4,9% nos últimos doze meses, situando-se em 18,1 euros/m2.

Cidades capitais de distrito e região autónoma

O preço das casas para arrendar aumentou em 9 das 14 capitais de distrito e regiões autónomas analisadas e desceu nas restantes cinco. As maiores subidas anuais registaram-se em Viana do Castelo (32,2%), Aveiro (23,8%), Funchal (11,3%) e Braga (10,7%). Seguem-se Santarém (9,9%), Lisboa (7%), Setúbal (4,8%), Leiria (4,2%) e Évora (2,5%). Em sentido contrário, as maiores descidas anuais observaram-se em Coimbra (-8,2%), Faro (-6,4%), no Porto (-6,3%) e em Castelo Branco (-1,3%). Viseu manteve-se estável, com uma variação de -0,2%.

Lisboa continua a ser a cidade mais cara para arrendar casa, com um preço mediano de 24,5 euros/m2, seguida do Porto (18,6 euros/m2) e do Funchal (17,3 euros/m2). Logo depois surgem Faro (15,1 euros/m2), Aveiro (14,6 euros/m2), Setúbal (13,9 euros/m2) e Coimbra (12,9 euros/m2). Seguem-se Viana do Castelo (12,5 euros/m2), Ponta Delgada (12,3 euros/m2), Évora (12 euros/m2) e Braga (11 euros/m2).

As capitais mais económicas continuam a ser Castelo Branco (7,2 euros/m2), Viseu (8,1 euros/m2), Leiria (9,4 euros/m2) e Santarém (9,7 euros/m2).

Distritos e ilhas

Nos últimos 12 meses, os preços das casas para arrendar subiram em 14 dos 19 distritos e ilhas analisadas, mantiveram-se estáveis num e desceram nos restantes quatro. As maiores subidas anuais registaram-se em Faro (22,8%), Viana do Castelo (19,3%), Aveiro (16%), ilha de São Miguel (12,6%), Bragança (11,7%), ilha da Madeira (10,4%) e Guarda (10,3%). Registaram-se ainda aumentos em Braga (9,6%), Leiria (8,2%), Lisboa (7,8%), Portalegre (5,5%), Setúbal (3,7%), Santarém (1,9%) e Évora (1,1%). Viseu manteve-se estável, com uma variação de 0,5%. Em sentido contrário, as maiores descidas anuais observaram-se em Vila Real (-15,5%), Coimbra (-6,3%), Porto (-5,9%) e Castelo Branco (-1,8%)

O distrito de Lisboa lidera o ranking dos distritos e ilhas mais caros para arrendar casa, com um preço mediano de 22,2 euros/m2, seguido do distrito de Faro (21,3 euros/m2). Logo depois surgem a ilha da Madeira (16,2 euros/m2), Porto (16,1 euros/m2) e Setúbal (14,4 euros/m2).

Com valores iguais ou acima dos 10 euros/m2 encontram-se ainda ilha de São Miguel (12,2 euros/m2), Coimbra (11,7 euros/m2), Aveiro (11,6 euros/m2), Leiria (10,8 euros/m2), Évora (10,7 euros/m2), Viana do Castelo (10,7 euros/m2) e Braga (10,3 euros/m2).

No segmento intermédio surgem Santarém (8,6 euros/m2), Castelo Branco (7,9 euros/m2), Viseu (7,5 euros/m2), Vila Real (7,4 euros/m2) e Bragança (7,3 euros/m2). O distrito mais económico continua a ser Guarda (6 euros/m2), seguido de Portalegre (7,2 euros/m2).

Regiões

Nos últimos 12 meses, os preços das casas para arrendar subiram em seis das sete regiões portuguesas analisadas e desceram apenas no Norte (-6,3%).

As maiores subidas anuais registaram-se no Algarve (22,8%), seguido do Alentejo (11%), da Região Autónoma da Madeira (10,3%) e da Região Autónoma dos Açores (8,8%). Registaram-se ainda subidas na Área Metropolitana de Lisboa (7,6%) e no Centro (4,2%).

A Área Metropolitana de Lisboa supera o Algarve como a região mais cara do país para arrendar casa, com um preço mediano de 21,5 euros/m2. Segue-se o Algarve (21,3 euros/m2), a Região Autónoma da Madeira (16,2 euros/m2) e o Norte (14,5 euros/m2). Logo depois surgem o Alentejo (11,6 euros/m2), a Região Autónoma dos Açores (11,1 euros/m2) e o Centro (10,6 euros/m2).