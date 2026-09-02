O dia da compra do primeiro navio rápido para a linha do Porto Santo

O Governo Regional anunciou, há precisamente 43 anos, a aquisição de um navio norueguês do tipo catamarã destinado às ligações marítimas entre a Madeira e o Porto Santo. Foi o primeiro barco rápido nesta linha, fazendo a ligação entre as ilhas em 90 minutos.

A decisão de compra foi tomada em plenário do Governo, sob a presidência de Susano França, então secretário das Finanças, e envolveu um investimento de cerca de 260 mil contos (o equivalente a 1,3 milhões de euros).

A decisão partiu dos secretários regionais, que consideraram que o navio "Pirata Azul" se tinha tornado insuficiente para responder às necessidades de transporte marítimo de passageiros entre as duas ilhas. Entendia-se que era necessário implementar, com carácter permanente, um serviço de rapidez e qualidade indispensáveis, considerando que, a nível nacional, não existiam navios disponíveis com as características mínimas exigidas.

O barco, registado em Kristiansand, na Noruega, sob o nome "Gimle Bird", tinha capacidade para 244 passageiros, podendo ainda transportar cinco toneladas de carga além da lotação normalmente ocupada pelos passageiros. Assim que se procedesse ao registo do navio em Portugal, este poderia iniciar viagem para a Região Autónoma, com uma travessia prevista de 12 dias de duração.

O plenário do Governo decidiu ainda prorrogar até 5 de Outubro o fretamento do navio "Alisur Amarillo", entretanto utilizado na linha, o que obteve a concordância da empresa proprietária, de forma a manter a qualidade do serviço até à chegada da nova embarcação.

Na semana anterior ao anúncio, uma equipa chefiada pelo director regional dos Portos, engenheiro Duarte Gomes, tinha-se deslocado à Noruega para analisar a velocidade, a parte mecânica e os aspectos técnicos relacionados com a manutenção do barco entretanto adquirido pelo Governo. O estaleiro apresentara então a sua proposta de preços para a venda da embarcação, com um calendário de pagamentos que incluía a oferta da presença no Funchal, durante um período de três meses, de um engenheiro maquinista naval para apoiar a equipa de madeirenses que viria a tripular o navio.

Foi com base nos relatórios de trabalho apresentados pela equipa técnica sobre o "Alisur Amarillo" e sobre o "Gimle Bird" que o plenário optou pela proposta referente a este navio norueguês, por ser a de preço mais favorável. Quando chegou à Madeira, o navio foi baptizado de 'Independência'. Manteve-se ao serviço da linha do Porto Santo durante mais de 20 anos.