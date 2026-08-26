Crédito à habitação na Madeira atinge máximo em 12 anos

Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

Crédito à habitação na Madeira atinge máximo de 12 anos. O saldo dos empréstimos concedidos a famílias na Região não era tão elevado desde Fevereiro de 2014. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler na página 9.

Mas há mais para ver na edição desta quarta-feira. Problemas estruturais obrigam a intervenção de 1,8 milhões. A reabilitação do contra-molhe do porto da Ilha Dourada já está no terreno. A empreitada, adjudicada pela APRAM ao consórcio Farrobo/Tecnovia, deverá prolongar-se pelos próximos nove meses.

Há ainda espaço para o Dia de São Vicente marcado por anúncios e poucas críticas.

Fique também a saber que Novo cabo submarino reforça conectividade entre ilhas. Concessão por 25 anos permite ligação de 35,7 quilómetros a sul do Porto Santo e a sudeste da Madeira *Laboratório regional intensifica investigação sobre recursos marinhos.

E, por fim, Roxo para alvinegro ver. Nacional recupera uma cor que faz parte da sua História recente

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É ainda possível acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira.