Nuvens e aguaceiros fracos põem Verão à prova na Madeira

As previsões do tempo para esta quinta-feira, na Madeira, apontam para céu com períodos de muita nebulosidade, apresentando-se pouco nublado na vertente sul da ilha da Madeira até meio da manhã.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), são esperados aguaceiros fracos e dispersos, mais prováveis na vertente norte e nas terras altas da ilha da Madeira.

Quanto ao vento, deverá soprar fraco a moderado (até 30 km/h) a predominar de Norte.

Os termómetros deverão chegar aos 29ºC e 28ºC, na Madeira e no Porto Santo, respectivamente. As temperaturas mínimas serão de 23ºC em ambas as ilhas.

No Funchal, as previsões apontam para céu pouco nublado, apresentando períodos mais nebulosidade

entre o meio da manhã e o meio da tarde. Na capital madeirense o vento será fraco (inferior a 15 km/h).

No mar, na costa Norte, conte com ondas de nordeste com 1 a 1,5 metros. Na costa Sul, as ondas deverão ser inferiores a 1 metro. A temperatura da água do mar ronda os 24/25ºC.