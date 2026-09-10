Suspeita de inundação leva bombeiros ao centro do Funchal

Eram cerca da 1h10 desta madrugada quando os alarmes soaram no quartel dos Bombeiros Voluntários Madeirenses a mobilizar elementos para uma operação no centro do Funchal.

Uma inundação estaria a derramar água de uma habitação na Rua da Queimada de Baixo, mas chegados ao local constataram que era apenas uma torneira a verter água.

A situação foi prontamente reposta à normalidade.