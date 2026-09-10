Suspeita de inundação leva bombeiros ao centro do Funchal
Eram cerca da 1h10 desta madrugada quando os alarmes soaram no quartel dos Bombeiros Voluntários Madeirenses a mobilizar elementos para uma operação no centro do Funchal.
Uma inundação estaria a derramar água de uma habitação na Rua da Queimada de Baixo, mas chegados ao local constataram que era apenas uma torneira a verter água.
A situação foi prontamente reposta à normalidade.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo