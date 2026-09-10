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Suspeita de inundação leva bombeiros ao centro do Funchal

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Eram cerca da 1h10 desta madrugada quando os alarmes soaram no quartel dos Bombeiros Voluntários Madeirenses a mobilizar elementos para uma operação no centro do Funchal.

Uma inundação estaria a derramar água de uma habitação na Rua da Queimada de Baixo, mas chegados ao local constataram que era apenas uma torneira a verter água.

A situação foi prontamente reposta à normalidade.

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