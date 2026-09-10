Sobe para 32 o número de mortos em ataques contra prisão no Iémen

Os rebeldes houthis anunciaram ontem que subiu para 32 o número de mortos nos ataques das forças da coligação liderada pela Arábia Saudita, no início desta semana, contra a principal prisão de Al Jauf, no norte do Iémen.

O porta-voz do Ministério da Saúde das autoridades estabelecidas pela insurgência houthi, Anees Alasbahi, divulgou nas redes sociais o novo balanço de vítimas, mantendo em sete o número de feridos.

Na mesma mensagem, Anees Alasbahi lamentou que "a maioria dos corpos das vítimas se encontra despedaçada" e reafirmou que os números agora apresentados são preliminares, já que continuam os trabalhos "dia e noite" das equipas de resgate para localizar vítimas.

Os confrontos tanto dentro como fora do Iémen entre o grupo fundamentalista e as forças da coligação militar liderada por Riade (capital da Arábia Saudita) aumentaram nas últimas semanas.

Em julho, os houthis anunciaram um bloqueio marítimo à Arábia Saudita depois de denunciarem ataques de Riade às suas posições em apoio ao Governo do Iémen, reconhecido internacionalmente, após o que as autoridades sauditas anunciaram uma missão para uma aliança internacional destinada a proteger o Mar Vermelho contra os ataques dos rebeldes à navegação na zona.