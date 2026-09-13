Transporte de pás eólicas gigantes 'dão espectáculo' e condicionam trânsito

O transporte das pás dos novos aerogeradores para o Paul da Serra está a decorrer desde esta madrugada, provocando condicionamentos à circulação rodoviária entre a Ribeira Brava e a zona alta a Oeste da ilha da Madeira.

A operação, iniciada pelas 5 horas, envolve pás com 61,6 metros de comprimento, cuja dimensão obriga a cuidados especiais e a paragens pontuais do trânsito ao longo do percurso.

O vídeo (em modo acelerado) que acompanha este artigo permite perceber a dimensão da operação e o impacto que este tipo de transporte tem na circulação, com a carga a ocupar uma parte significativa da faixa de rodagem e a exigir manobras demoradas em vários pontos do trajecto.

O transporte segue pela VE3, entre a Ribeira Brava, Ponta do Sol, Madalena do Mar, Arco da Calheta, Calheta e Prazeres, prosseguindo depois pelas estradas regionais 219 e 105, no acesso ao Paul da Serra.

Ao contrário de outros transportes especiais realizados no âmbito desta operação, as pás têm de ser transportadas durante o dia, devido à necessidade de garantir visibilidade total da carga e dos pontos críticos de manobra. As suas características exigem ainda cuidados adicionais para evitar impactos ou contactos durante o percurso.

A operação é acompanhada por veículos batedores e realizada em articulação com as forças de segurança, Protecção Civil, Direcção Regional de Estradas e concessionárias rodoviárias.

Os condicionamentos deverão prolongar-se ao longo do trajecto enquanto a operação decorrer, estando prevista a sua conclusão até às 17 horas.