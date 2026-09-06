Autoridades investigam desembarque suspeito de pessoas em Sesimbra

A Guarda Nacional República (GNR) está a investigar uma denúncia de um pescador na madrugada de hoje relativamente a "um possível desembarque de migrantes" na zona da Aldeia do Meco, em Sesimbra, distrito de Setúbal.

"Até ao momento, é possível confirmar que deu à costa uma embarcação de borracha. Não foi possível confirmar, neste momento, a presença de migrantes referidos na denúncia", afirmou a GNR, numa nota enviada à agência Lusa.

Também contactado pela Lusa, o capitão do Porto de Setúbal e comandante da Polícia Marítima de Setúbal, Paulo Agostinho, confirmou que tiveram conhecimento deste caso "através de um relato" de que teriam desembarcado "cerca de 30 pessoas" na zona da praia da Foz.

"Estamos a trabalhar em franca cooperação com a GNR no sentido de tentar apurar o que aconteceu, tentar perceber quem são essas pessoas, não conseguimos confirmar quantas pessoas serão, mas neste momento o que posso dizer é que todas as situações estão em aberto", disse.

"A situação aconteceu, agora falta-nos perceber que tipo de situação é, se foi narcotráfico ou outro tipo de situação", acrescentou.

No seu esclarecimento, a GNR confirmou que recebeu na madrugada de hoje, "através de uma chamada de um pescador presente na praia, uma denúncia relativa a um possível desembarque de migrantes na zona da Aldeia do Meco", sem adiantar quantas pessoas alegadamente estariam na embarcação.

Para verificar a informação denunciada por um pescador, a GNR disse que "mantém ativo o seu dispositivo territorial, bem como a estrutura de investigação criminal e de intervenção, de forma a apoiar e a desenvolver todas as diligências necessárias para averiguar os factos e garantir a segurança na área em causa".

De acordo com a GNR, a embarcação que deu à costa encontra-se à guarda da Polícia Marítima.

O capitão do Porto de Setúbal e comandante local da Polícia Marítima de Setúbal indicou ainda que estão a decorrer buscas por mar e terra, mas com "forte componente" em terra.

"Foram criados perímetros e estamos a tentar localizar essas pessoas de várias formas", acrescentou.

A vereadora da Proteção Civil da Câmara Municipal de Sesimbra, Lénia dos Anjos, colocou uma publicação nas suas redes sociais dizendo que as autoridades estão a acompanhar o caso e pediu serenidade e tranquilidade à população.