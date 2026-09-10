JPP critica Câmara do Funchal por falta de resposta a problemas básicos

O Juntos Pelo Povo (JPP) considera que a Câmara Municipal do Funchal (CMF) não tem dado resposta a problemas básicos da cidade, apontando falhas na recolha de lixo, higiene urbana, manutenção dos espaços públicos, pavimentos, iluminação e sinalização rodoviária.

A posição foi assumida pelos vereadores António Trindade e Fátima Aveiro na reunião de Câmara desta quinta-feira, onde, segundo o partido, foram apresentados exemplos de “desleixo e completa falta de soluções para resolver problemas que se agravam e amontoam” nestas áreas.

O JPP critica igualmente o funcionamento dos mecanismos de participação dos munícipes, nomeadamente o Funchal Alerta, alegando que os cidadãos ficam sem resposta às reclamações, e as audiências e reuniões de Câmara, que, no entender dos vereadores, resultam em compromissos sem resolução posterior dos problemas.

“Passeios degradados, património abandonado, lixo acumulado, pragas, maus cheiros, descargas para a costa, falta de limpeza e manutenção insuficiente do espaço público não podem ser tratados como situações menores”, sustentam os autarcas citados em comunicado.

O partido defende que os problemas mais imediatos exigem intervenção no terreno e não apenas estudos ou planos. “Os problemas básicos e urgentes exigem ação no terreno, coordenação dos serviços e capacidade de resposta”, afirmam os vereadores.

O JPP questiona ainda a aplicação dos recursos municipais, recordando que, segundo os dados orçamentais que cita, a Câmara terminou 2025 com cerca de 33 milhões de euros de excedente orçamental e prevê arrecadar cerca de 14 milhões de euros através da taxa turística em 2026. O partido aponta para um orçamento global de aproximadamente 136 milhões de euros este ano.

“Perante estes recursos, os funchalenses têm o direito de perguntar: onde está a ser aplicado este dinheiro? Que melhorias concretas estão a sentir na cidade?”, questionam António Trindade e Fátima Aveiro, que estendem as críticas ao trânsito, estacionamento, recolha de resíduos, combate às pragas, segurança, manutenção do espaço público e apoio ao comércio local.

Os vereadores defendem ainda uma maior atenção às diferentes freguesias, considerando que cada uma tem necessidades próprias e que a gestão municipal deve passar por maior presença no terreno e acompanhamento dos problemas.

“A mudança de método que o JPP defende é esta, em prol da cidade: menos anúncios e mais obra; menos desculpas e desleixo e mais responsabilidade; menos distância e mais proximidade”, concluem.