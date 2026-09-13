Moscovo diz ter atingido infraestruturas para transportar "carga militar"
A Rússia disse hoje ter atacado "infraestruturas ferroviárias" no oeste da Ucrânia utilizadas para "transportar carga militar" da Europa, enquanto Varsóvia e Kiev denunciavam um ataque a um comboio de passageiros que circulava entre as duas capitais.
"Continuaram os ataques contra a infraestrutura ferroviária nas regiões ocidentais da Ucrânia, que é utilizada para transportar carga militar dos países europeus", disse o Ministério da Defesa russo em comunicado.
A companhia ferroviária ucraniana Ukrzaliznytsia tinha alertado hoje que estava em curso um "ataque sistemático" à rede "em todo o país", após o Presidente, Volodymyr Zelensky, ter indicado que um drone russo tinha atingido um comboio perto da fronteira com a Polónia, sem causar vítimas.
Zelensky afirmou que Moscovo atingiu o comboio "deliberadamente".
A companhia ferroviária polaca PKP Intercity disse que o comboio, com 206 passageiros a bordo, fazia a ligação entre Kiev e Varsóvia.
Segundo um comunicado da Ukrzaliznytsia, personalidades ocidentais conhecidas, como o antigo primeiro-ministro britânico Boris Johnson e o antigo diretor da CIA David Petraeus, estavam numa estação ferroviária no oeste da Ucrânia "pouco antes" de a Rússia ter atingido um comboio na região.
"Pouco antes de a locomotiva ser atingida na fronteira entre a Ucrânia e a Polónia, um comboio diplomático estava na estação de Yahodyn", referiu o comunicado citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).
"Entre outros, estavam a bordo conselheiros de segurança de vários Estados-membros da UE e antigos líderes europeus, incluindo o antigo primeiro-ministro britânico Boris Johnson. Noutro comboio que se encontrava na estação de Yagodyn na altura do ataque estava o antigo diretor da CIA David Petraeus", acrescentou.
Uma porta-voz do Ministério do Interior polaco disse também hoje à AFP que um drone russo atingiu um posto de abastecimento de combustível na Ucrânia, a dois quilómetros da fronteira com a Polónia.
"A aeronave não tripulada atingiu um posto de abastecimento de combustível na cidade de Yahodyn, a dois km da fronteira com a Polónia", disse Karolina Galecka, acrescentando que, após o ataque, "dois camiões" se incendiaram.