Plenário de trabalhadores pode afectar carreiras de transporte público amanhã

A realização de um plenário de trabalhadores convocado pelo Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários e Actividades Metalúrgicas da Região Autónoma da Madeira (STRAMM) poderá provocar constrangimentos pontuais no serviço de transporte público rodoviário de passageiros na Madeira durante o dia de amanhã, segunda-feira.

A reunião de trabalhadores está agendada para decorrer entre as 9h00 e as 14h00, período durante o qual poderá verificar-se uma redução na operação de algumas carreiras, caso a adesão dos trabalhadores seja significativa.

Segundo a nota enviada pela Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, perante esta possibilidade, o Instituto de Mobilidade e Transportes, IP-RAM (IMT) informou as empresas operadoras da necessidade de adoptarem as medidas consideradas adequadas para garantir, tanto quanto possível, a continuidade e a regularidade do serviço público de transporte de passageiros durante o período do plenário. Contudo, apesar dos esforços que venham a ser desenvolvidos pelas operadoras, o IMT admite a possibilidade de ocorrerem alterações de horários, atrasos ou mesmo a supressão de algumas carreiras.

Nesse sentido, os passageiros são aconselhados a acompanhar a informação divulgada pelas respectivas empresas de transporte e a planear as deslocações com antecedência, de forma a minimizar eventuais impactos provocados pela realização do plenário.

O alerta surge assim como uma medida preventiva, não estando à partida prevista a paralisação generalizada do serviço, mas podendo a adesão dos trabalhadores condicionar pontualmente a operação de algumas carreiras.