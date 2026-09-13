Tusk diz que escala do conflito pode afetar Polónia

O primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, avisou hoje que, nas próximas semanas, vai ocorrer uma intensificação dos ataques russos na Ucrânia, que podem afetar a Polónia.

"As próximas semanas e meses serão um período de ações muito intensas por parte da Rússia", afirmou Donald Tusk, citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).

O chefe do Governo polaco, que presidiu a uma reunião de emergência, na sequência dos ataques de drones russos na Ucrânia, admitiu ainda que esta escalada pode vir a afetar a Polónia.

De acordo com o executivo, um drone russo atingiu um alvo ucraniano a 800 metros da fronteira com a Polónia.

O ministro dos Negócios Estrangeiros polaco, Radoslaw Sikorski, já tinha afirmado estar a ocorrer uma escalada nos confrontos entre a Rússia e a Ucrânia.

A Ucrânia está sob pressão crescente devido à intensificação da campanha aérea russa, que recorre a mísseis balísticos e drones.

Os ataques de Moscovo têm como alvo a rede elétrica ucraniana antes do inverno, numa estratégia que, disseram as autoridades de Kiev, visa desmoralizar a população.

Um dos ataques realizados esta manhã pela Rússia terá atingido um comboio que fazia a ligação entre Kiev e Varsóvia, de acordo com a diplomacia polaca.