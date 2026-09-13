PSP investe 416 mil euros em obras na esquadra de Câmara de Lobos

A Polícia de Segurança Pública (PSP) adjudicou por 416.300 euros, sem IVA, a empreitada de reabilitação das fachadas e coberturas da Divisão Policial de Câmara de Lobos, do Comando Regional da Madeira.

A obra foi entregue à Etermar – Engenharia, na sequência do concurso público lançado pela PSP em Junho, que tinha um preço-base de 450 mil euros.

A decisão de adjudicação foi tomada a 12 de Agosto e o contrato acabou por ser celebrado a 26 do mesmo mês, tendo sido publicado no início de Setembro. O valor contratado fica 33.700 euros abaixo do preço máximo definido no procedimento, uma diferença de cerca de 7,5%.

A intervenção tem um prazo de execução de 100 dias e incide sobre as fachadas e coberturas do edifício que acolhe a Divisão Policial de Câmara de Lobos. Os documentos públicos consultados não indicam, contudo, a data efectiva para o arranque dos trabalhos.

O concurso tinha sido lançado pela PSP a 17 de Junho, através de anúncio publicado em Diário da República. A novidade está agora na conclusão do procedimento, com a escolha da empresa responsável e a fixação do valor final da empreitada.