IFCN fecha vereda do Areeiro durante seis dias

A Vereda do Areeiro até ao Pico Ruivo estará encerrada durante seis dias, ao longo deste mês de Setembro, para a realização de trabalhos que já estavam programados. O encerramento acontece entre 14 e 17 de Setembro e volta a repetir-se nos dias 21 e 22.

A interdição abrange apenas o troço entre o Miradouro da Pedra Rija e o Pico Ruivo. Isto significa que, nesses dias, não será possível seguir do Pico do Areeiro até ao Pico Ruivo.

O percurso entre o Pico do Areeiro e o Miradouro da Pedra Rija mantém-se aberto nos dois sentidos. Os visitantes poderão ir até à Pedra Rija e regressar pelo mesmo caminho.

Turistas continuam a saltar portão no percurso Areeiro-Ruivo Aglomeração de cerca de 300 pessoas esperava pela abertura esta manhã. Guarda chegou com 15 minutos de atraso, mas muitos já tinham passado sem autorização

É pedido aos visitantes que respeitem a sinalização e as indicações existentes no local.