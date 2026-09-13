Kiev atacou refinaria russa em Krasnodar

O serviço de informações ucraniano anunciou hoje que Kiev atacou a refinaria russa Slaviansk-ECO, no território de Krasnodar, no sul do país.

"Os operadores do Departamento de Operações Ativas e do Departamento de Sistemas Não Tripulados dos Serviços de Informações de Defesa da Ucrânia (DIU), no âmbito de uma operação conjunta de longo alcance com as Forças de Defesa do Estado, atingiram outra refinaria na Rússia", informou no Facebook, citado pela Efe.

Trata-se da refinaria Slaviansk-ECO, na localidade de Slaviansk-na-Kubani, na região de Krasnodar, no sul do país.

"A operação atingiu com sucesso uma unidade fundamental de processamento de petróleo bruto e o depósito das instalações, que servem para alimentar a guerra criminosa contra a Ucrânia", afirmou.

"A dezenas de quilómetros de distância é possível ver um fumo espesso e o clarão de um incêndio de grandes proporções na refinaria russa", acrescentou.

Há meses que as forças ucranianas atacam, praticamente todos os dias, com drones, infraestruturas petrolíferas russas, tendo conseguido reduzir significativamente a produção de combustíveis.

Paralelamente, duas pessoas morreram e outras 12 ficaram feridas num ataque das forças ucranianas na localidade russa de Nijnekamsk, na república do Tartaristão, informaram as autoridades locais.

"Um drone embateu numa árvore e, em consequência, danificou um automóvel próximo no qual viajavam quatro jovens. Duas pessoas morreram e outras duas estão hospitalizadas em estado grave", segundo o comunicado oficial, citado pela agência Interfax.

No total, acrescenta, 12 pessoas ficaram feridas nos ataques noturnos de Kiev.

Por sua vez, as forças russas atacaram durante a noite território ucraniano com 453 aparelhos aéreos não tripulados, dos quais 409 foram neutralizados, segundo o boletim divulgado hoje pela Força Aérea ucraniana.

As defesas ucranianas conseguiram abater ou neutralizar 405 drones inimigos de vários tipos.

Ainda assim, foram registados impactos em 13 locais distintos, enquanto em outros sete caíram fragmentos de aparelhos abatidos.

As autoridades ucranianas informaram ainda que duas pessoas morreram na sequência do impacto de um míssil russo que caiu na noite anterior em Odessa, no sul do país, num prédio de apartamentos com 25 andares.