Portugal convoca embaixador russo após ataques híbridos na Alemanha

Portugal vai convocar hoje o embaixador russo, após os ataques híbridos atribuídos pela Alemanha a Moscovo no aeroporto de Leipzig, anunciou o ministro dos Negócios Estrangeiros, antecipando que a reação da UE ao incidente será "muito forte".

"Hoje de manhã faremos essa convocatória. Iremos convocar o embaixador russo para dar explicações sobre este incidente. Fá-lo-emos ainda durante a manhã. Portanto, é natural que depois nos próximos dias ele venha ao Ministério dos Negócios Estrangeiros", afirmou Paulo Rangel em declarações à agência Lusa à entrada para a reunião informal dos ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia (UE), no condado de Wicklow, na Irlanda.

Rangel referiu que os incidentes com drones no aeroporto de Leipzig vão ser hoje discutidos pelos ministros e afirmou que "evidentemente algumas medidas serão tomadas".

"Sem dúvida que a UE terá uma reação forte, como aliás já teve a Alemanha, relativamente a interesses russos que são altamente problemáticos hoje em dia no contexto europeu", disse.

O ministro acrescentou que todos os Estados-membros estão a sentir ameaças híbridas da Rússia, dando o exemplo da Irlanda, que tem tido "vários incidentes", incluindo em aeroportos, "nem todos com origem clara".

Questionado se a resposta da UE deve passar apenas por sanções ou ir mais além, o ministro dos Negócios Estrangeiros disse que o que está neste momento em causa são apenas sanções.

"É também uma questão que hoje provavelmente vamos discutir, embora sem tomarmos uma decisão: um pacote muito alargado de sanções visando indivíduos e empresas. É um aspeto forte, mas evidentemente que há um conjunto de medidas de outro tipo, eu diria até preventivas, que podem vir a ser acordadas", referiu.

Instado a indicar a que tipo de medidas preventivas é que se estava a referir, o chefe da diplomacia portuguesa indicou que são "medidas necessariamente de segurança, de segurança cibernética, do espaço aéreo".

"Algumas delas até não serão provavelmente públicas, terão mais a ver com a preparação de algumas das nossas infraestruturas críticas para ataques ou incidentes dessa natureza", afirmou.

O Governo alemão responsabilizou esta terça-feira a Rússia pela tentativa de ataque com drones contra o aeroporto de Leipzig em agosto, depois de a investigação apontar para os serviços secretos russos.

Na noite de 04 de agosto, um drone carregado com explosivos foi encontrado na área de operações de carga do aeroporto, próximo de vários aviões de carga ucranianos, e um segundo aparelho terá atingido pouco depois um avião da transportadora DHL.

Dez dias depois, os investigadores encontraram um terceiro drone num campo em Kabelsketal, no estado da Saxónia-Anhalt, junto à zona ocidental do aeroporto.

O aeroporto de Leipzig constitui um importante centro europeu de transporte de carga e é utilizado como ponto de trânsito para o envio de ajuda militar destinada à Ucrânia.