Inflação recua, mas mantém-se alta

A inflação na Madeira recuou em Agosto, mas continua em níveis elevados, com a variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) a fixar-se nos 4,1%. Para José Manuel Rodrigues, secretário regional da Economia, a descida de 0,6 pontos percentuais (p.p.) face a Julho é "positiva", sobretudo por contrariar a tendência nacional.

"Apesar de a inflação ainda ser alta na Madeira, a verdade é que houve um recuo de 0,6, contrariando aliás a tendência nacional de crescimento", afirmou o governante, sublinhando as dificuldades que a subida dos preços representa para o poder aquisitivo das famílias e das empresas.

Inflação abranda na Madeira para 4,1% em Agosto Taxa de inflação homóloga recuou 0,6 pontos percentuais face a Julho, mas continua acima da média nacional. Em termos médios dos últimos 12 meses, inflação regional subiu para 3,7%

José Manuel Rodrigues manifestou, contudo, preocupação com a evolução dos mercados internacionais, nomeadamente com o preço do petróleo, que atingiu os 100 dólares, devido à situação no Médio Oriente. Também a subida das taxas de juro pelo Banco Central Europeu foi apontada como um factor negativo.

Apesar destes riscos, o secretário regional considera que a Madeira tem conseguido "controlar a inflação" e mantém uma perspectiva positiva para a economia regional. Nesse sentido, destacou a evolução dos salários, que tem ficado acima da inflação, a manutenção da redução de 30% do IRS em todos os escalões e a previsível subida da taxa de IRC para as empresas. "Continuaremos a crescer economicamente", afirmou.