Madeira sem qualquer nova Maravilha de Portugal

A Madeira só tinha uma oportunidade para ter um monumento entre as 7 Novas Maravilhas de Portugal, mas saiu o evento que se realizou esta noite em Sintra sem qualquer troféu.

O Jardim do Monte Palace, que concorria na categoria Turismo, era uma das três finalistas, foi suplantado na votação popular pelo Jardim do Paço Episcopal, em Castelo Branco.

Ao longo de um extenso programa televisivo levado a cabo pela TVI, os vencedores foram anunciados já no final, já no início desta madrugada de domingo.

"A Quinta que deu origem ao Jardim pertenceu aos Jesuítas até ao século XVIII e foi inaugurada como Monte Palace Hotel em 21 de março de 1904, tornando-se referência do turismo madeirense durante décadas. Abandonado após a II Guerra Mundial, só foi recuperado a partir de 1987 por José Berardo, transformando um espaço histórico num destino cultural de projeção internacional que recebe visitantes de dezenas de nacionalidades", refere o texto de apresentação do Jardim do Monte Palace, local icónico de visita de milhares de turistas e madeirenses ao longo dos anos.