Monte Palace é o único candidato madeirense na final das '7 Maravilhas'
Ficaram pelo caminho os outros seis candidatos regionais
O Jardim Monte Palace Madeira é o único representante da Região que garantiu presença na Grande Final Nacional das 'Novas 7 Maravilhas de Portugal'.
Na meia-final nacional, realizada ontem à noite no Palácio Nacional de Sintra, participaram 49 candidatos, tendo sido apurados 21 finalistas, três por cada uma das sete categorias.
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Ficaram pelo caminho os outros seis candidatos que tinham vencido as respectivas categorias na fase regional: o Forte de Nossa Senhora do Amparo, em Machico (Castelos), o Teleférico da Rocha do Navio, em Santana (Grandes Obras), as Casas de Colmo, também de Santana (História), a Igreja Matriz de São Jorge (Religião) o Mercado dos Lavradores, no Funchal (Século XX) e a Casa das Mudas, na Calheta (Século XXI).
A Grande Final Nacional está marcada para 12 de Setembro, altura em que serão escolhidas as sete novas maravilhas, uma por categoria.