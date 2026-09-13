Livre quer passe de mobilidade nacional, reforçar abono de família e rede pública de lares

O Livre vai propor a criação de um passe de mobilidade nacional, o reforço do abono de família e uma rede pública de lares no debate do Orçamento do Estado para 2027, anunciou hoje a porta-voz.

No encerramento da 'rentrée' política do Livre, intitulada "Os Setembristas", na Alfândega do Porto, Isabel Mendes Lopes voltou a acusar o Governo PSD/CDS-PP de estar a tentar limitar e esvaziar o trabalho dos deputados no processo orçamental ao afirmar que há pouca margem para introduzir alterações à proposta que o executivo vai apresentar ao parlamento.

"O Livre rejeita este condicionamento que o Governo quer impor à Assembleia da República e apresentaremos propostas para o Orçamento do Estado de 2027", afirmou a também líder parlamentar.

Entre as propostas que o partido pretende apresentar no âmbito da discussão orçamental estão algumas já chumbadas no passado, mas nas quais o Livre vai insistir, como a transformação do Passe Ferroviário Verde num "Passe de Mobilidade Nacional", ou seja, um título de transporte único "que chegue a todo o território".

O reforço do abono de família e da garantia para a infância serão outras das propostas, além do reforço do programa de combate à pobreza energética "3 C - Casa, Conforto e Clima" e a criação de uma "herança social", um "pé-de-meia" de cerca de 5.000 euros que o partido quer atribuir a todos os bebés nascidos no país, acessível aos 18 anos.

Antes, numa intervenção perante a plateia, o porta-voz Jorge Pinto também tinha adiantado que o Livre pretende apresentar uma proposta para criar uma rede pública de lares no país.

Numa intervenção de cerca de meia hora, Isabel Mendes Lopes enumerou ainda outras propostas defendidas pelo partido, que poderão ser debatidas no âmbito do processo orçamental ou fora dele, como é o caso da regulamentação do jogo 'online', que o Livre voltará a levar ao parlamento na próxima semana.