Acidente condiciona trânsito na Estrada Monumental

Um ligeiro de passageiros terá embatido numa árvore, do tipo plátano, na Estrada Monumental, na zona do Lido, no Funchal.

O tronco da árvore ocupa parte da faixa de rodagem, encontrando-se entre a faixa de rodagem e o passeio pedonal. A viatura sofreu danos significativos no rodado dianteiro do lado direito, ficando impossibilitada de prosseguir viagem.

O acidente está a provocar congestionamento no trânsito, que circula de forma alternada nos dois sentidos devido ao bloqueio de uma das faixas, no sentido Câmara de Lobos-Funchal.