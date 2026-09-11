Acidente condiciona trânsito na Estrada Monumental
Viatura embateu numa árvore na zona do Lido
Um ligeiro de passageiros terá embatido numa árvore, do tipo plátano, na Estrada Monumental, na zona do Lido, no Funchal.
O tronco da árvore ocupa parte da faixa de rodagem, encontrando-se entre a faixa de rodagem e o passeio pedonal. A viatura sofreu danos significativos no rodado dianteiro do lado direito, ficando impossibilitada de prosseguir viagem.
O acidente está a provocar congestionamento no trânsito, que circula de forma alternada nos dois sentidos devido ao bloqueio de uma das faixas, no sentido Câmara de Lobos-Funchal.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo