Aeroportos da Madeira movimentaram 580 mil passageiros em Julho

Os aeroportos da Madeira movimentaram 580,1 mil passageiros em Julho, mais 2,9% do que no mesmo mês de 2025, num período em que foram registadas 3.857 aeronaves em voos comerciais, segundo os dados divulgados esta quarta-feira pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM), com base na informação fornecida pela ANA – Aeroportos de Portugal.

O crescimento foi sustentado sobretudo pelo Aeroporto da Madeira, que concentrou 541 mil passageiros, mais 3,2% em termos homólogos, e 3.522 movimentos de aeronaves, num aumento de 3,3%. Em sentido contrário, o Aeroporto do Porto Santo registou uma quebra de 1% no número de passageiros, para 39,1 mil, acompanhada por uma redução de 8,5% no movimento de aeronaves, para 335.

Apesar da redução do número de voos no Porto Santo, a ocupação média das aeronaves aumentou. Em Julho, cada aeronave movimentada transportou, em média, cerca de 117 passageiros, contra 108 no mesmo mês de 2025. No Aeroporto da Madeira, a média manteve-se nos 154 passageiros por aeronave.

Tráfego internacional mantém liderança

O tráfego internacional continuou a representar a maior fatia do movimento no Aeroporto da Madeira. Em Julho, foram transportados 322,2 mil passageiros em ligações internacionais, mais 2,5% do que um ano antes. O tráfego doméstico também cresceu, atingindo 257,9 mil passageiros, mais 3,5%.

No aeroporto madeirense, as ligações internacionais representaram 58,4% do movimento total, contra 41,6% do tráfego doméstico.

No Porto Santo, a realidade manteve-se inversa: 84% dos passageiros viajaram em ligações domésticas, embora esta predominância tenha sido ligeiramente inferior à registada em Julho de 2025, quando o tráfego doméstico representava 85,2%.

Os voos regulares ganharam igualmente peso no conjunto dos aeroportos regionais. Corresponderam a 94,2% das aeronaves movimentadas e a 96,3% dos passageiros transportados, acima dos 91,7% e 93,9%, respectivamente, registados no mesmo mês do ano passado.

Ocupação das aeronaves sobre para 89,5%

A taxa de ocupação das aeronaves também evoluiu positivamente. Em Julho, atingiu 89,5% no conjunto dos dois aeroportos, contra 88,2% um ano antes.

No Aeroporto da Madeira, a taxa de ocupação chegou aos 89,6%, face aos 88,6% registados em Julho do ano passado. No Porto Santo, a subida foi ainda mais expressiva em termos relativos, passando de 84,1% para 87,2%.

Nos primeiros sete meses de 2026, o movimento de aeronaves nos aeroportos da Região aumentou 1,7%, enquanto o número de passageiros cresceu 3%.

Entre Janeiro e Julho, foram contabilizados 3,336 milhões de passageiros embarcados e desembarcados, não sendo considerados os passageiros em trânsito. Deste total, 43,1% corresponderam a tráfego exclusivamente entre aeroportos situados em território nacional, incluindo as ligações interiores e domésticas, enquanto 56,9% respeitaram a tráfego internacional.

No mercado internacional, o Reino Unido manteve-se como principal origem e destino dos passageiros dos aeroportos da Região, representando 26,8% do movimento internacional. A Alemanha surge em segundo lugar, com 20%, seguida pela França, com 10,1%, pela Polónia, com 9,5%, e pelos Países Baixos, com 6,5%.

Os dados dos primeiros sete meses confirmam, assim, a continuidade da trajectória de crescimento do movimento aeroportuário regional, com o número de passageiros a evoluir a um ritmo superior ao do movimento de aeronaves, refletindo também uma maior taxa de ocupação dos voos.