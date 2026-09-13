Crimes nas escolas são manchete do DIÁRIO deste domingo

"Mais crimes nas escolas" é a manchete da edição deste domingo, 13 de Setembro, do DIÁRIO. A PSP registou 71 ocorrências nas escolas da Madeira durante o último ano lectivo, mais oito do que no ano anterior. Entre os principais alertas estão situações de ciberbullying e violência no namoro. Para ler atentamente na página 8.

A edição dá também destaque à transformação da paisagem agrícola da Região. "Vinha perde terreno" é o título da reportagem que aborda o avanço do betão e o abandono agrícola no Estreito de Câmara de Lobos, com a perda progressiva de áreas tradicionalmente ocupadas pela vinha. Para ler nas páginas 6 e 7.

No futebol, a primeira jornada fica marcada por uma "Estreia para esquecer" para o Nacional. A equipa madeirense perdeu por 1-3 frente ao Alverca, no primeiro jogo sob o comando de Alexandre Santos. A partida e a análise ao arranque da temporada ocupam as páginas 12 e 13.

Na política regional, "Autonomia não pode ser asfixiada" é o título da entrevista a Jaime Filipe Ramos. O dirigente aponta a sustentabilidade financeira como o principal desafio da sua geração e aborda o futuro da autonomia regional. Aqui é só folhear para a página 2

A edição reserva ainda espaço para uma história de paixão automóvel. Em "Namoro de uma vida", Carlos Camacho conta como esperou 26 anos por um Dodge que nunca conseguiu esquecer, numa história que atravessa mais de duas décadas e que chega agora ao fim com a concretização de um antigo desejo. Matéria que pode ler nas páginas 22 e 23.

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É ainda possível acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira.

Tenha um excelente domingo.