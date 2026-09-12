Nacional sofre duro golpe do Alverca
Três golos dos visitantes em apenas oito minutos, na primeira parte, acabaram por fazer a diferença na estreia do técnico Alexandre Santos
O Nacional sofreu, este sábado, uma derrota, por 3-1, diante do Alverca, no Estádio da Madeira, no encontro da sexta jornada da I Liga que marcou a estreia de Alexandre Santos no comando técnico dos alvinegros.
Os visitantes começaram por assumir o controlo da partida e cedo obrigaram Renato Marin a mostrar serviço. O guarda-redes nacionalista foi segurando o empate com várias intervenções, mas acabou por ficar desamparado perante a eficácia do adversário.
O primeiro golpe surgiu aos 34 minutos. Chiquinho ganhou espaço pela direita e serviu Francisco Chissumba, que apareceu na área para rematar rasteiro e inaugurar o marcador.
O Alverca não precisou de muito tempo para aumentar a vantagem. Aos 36 minutos, Diogo Spencer encontrou Dawda Camara ao segundo poste e o avançado não perdoou de cabeça. Antes do intervalo, aos 42 minutos, Camara voltou a aparecer no sítio certo para bisar e colocar o resultado num expressivo 0-3.
Alexandre Santos procurou mudar o rumo dos acontecimentos no regresso dos balneários e lançou Matchoi Djaló e Song Min-kyu. A equipa apresentou outra atitude e começou a aproximar-se com maior frequência da baliza de Matheus Mendes.
Matchoi teve uma oportunidade flagrante logo aos 48 minutos, mas rematou por cima, e o Nacional foi acumulando aproximações à área alverquense. A resposta acabaria por chegar aos 81 minutos.
Allen Obando cabeceou à barra e, na recarga, Matchoi Djaló apareceu para um desvio acrobático que reduziu a diferença para 1-3. O médio passou, assim, de desperdiçar uma grande ocasião no início da segunda parte a marcar o seu primeiro golo no campeonato.
O Nacional ainda tentou aproveitar o embalo e Matchoi voltou a ameaçar aos 85 minutos, desta vez de cabeça, mas sem encontrar a baliza.
Com este resultado, o Nacional soma 4 pontos e ocupa provisoriamente o 14.º lugar na tabela classificativa. Na próxima jornada, agendada para 19 de Setembro, o conjunto insular recebe, no Estádio da Madeira, o Famalicão.
Confira os golos desta partida:
0-1 Alverca (Francisco Chissumba, 34')
0-2 Alverca (Dawda Camara, 36')
0-3 Alverca (Dawda Camara, 42')
1-3 Nacional (Matchoi Djálo, 81')