Nacional vai para o intervalo a perder por três
Alexandre Santos vive um "pesadelo" na sua estreia como treinador principal dos alvinegros
O Nacional vai para o intervalo a perder por 3-0 frente ao Alverca, no Estádio da Madeira, no jogo da sexta jornada da I Liga que assinala a estreia de Alexandre Santos no comando técnico dos alvinegros.
A primeira meia hora foi equilibrada, mas com sinal mais dos visitantes, que obrigaram Renato Marin a algumas intervenções. O Nacional também criou perigo, sobretudo aos 25 minutos, quando Pablo Ruan rematou à meia-volta e obrigou Matheus Mendes a uma defesa de recurso.
Mas tudo mudou aos 34 minutos. Chiquinho ganhou espaço pela direita e assistiu Chissumba, que rematou rasteiro para inaugurar o marcador. Apenas dois minutos depois, Dawda Camara apareceu ao segundo poste para cabecear para o 0-2, após cruzamento de Diogo Spencer.
O Alverca ganhou ainda mais confiança e continuou a explorar as fragilidades defensivas do Nacional. Aos 42 minutos, Camara voltou a aparecer no sítio certo e desviou subtilmente para o segundo da conta pessoal, novamente com assistência de Spencer.
O intervalo chega, assim, com uma vantagem confortável para os visitantes, mas com toda uma segunda parte pela frente para o Nacional tentar reentrar na partida e dar outra história à estreia do técnico Alexandre Santos.