Estrela da Amadora impõe em Alverca a primeira derrota ao Sporting de Braga

O Estrela da Amadora, em casa emprestada e com o treinador castigado, impôs hoje a primeira derrota ao Sporting de Braga na I Liga de futebol, ao vencer em Alverca, por 2-1, no jogo em atraso da terceira jornada.

Com golos aos 45 e 56 minutos, o romeno Ianis Stoica deu a vitória aos 'tricolores', que ainda não perderam na competição e subiram ao nono lugar, com nove pontos, mais dois do que o Sporting de Braga, oitavo, com menos um jogo, que tinha chegado à vantagem com um tento de Gabri Martínez, aos cinco minutos.

Os minhotos, que tinham vencido em Alverca no fim de semana, por 2-1, sofreram o primeiro desaire esta temporada -- em quatro jogos do campeonato e seis de qualificação para a Liga Conferência - na visita ao campo emprestado do Estrela da Amadora, cujo estádio foi interditado devido ao mau estado do relvado e que não contou com o treinador Pepa no banco, devido a castigo.